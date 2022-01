"Chuyện lạ" ở bệnh viện cấp giấy khám sức khỏe cho tài xế “tâm thần”

Tại hội nghị trực tuyến CSGT toàn quốc do Cục CSGT tổ chức vào chiều 31-12-2021, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an – đã yêu cầu Công an tỉnh Bình Định khẩn trương làm rõ và báo cáo một số vấn đề liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 15 người thương vong ở thị xã An Nhơn. Cụ thể, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng yêu cầu làm rõ 3 vấn đề, gồm: thứ nhất, tài xế Nguyễn Văn Thâu hiện có còn chữa bệnh tâm thần hay không; thứ hai, GPLX của Thâu do đơn vị nào cấp; thứ ba, hợp đồng lái xe giữa doanh nghiệp và tài xế Thâu như thế nào. Trong khi đó, nguồn tin của phóng viên từ Trạm y tế xã Nhơn Phúc cho biết Nguyễn Văn Thâu có sổ chữa bệnh và bắt đầu điều trị bệnh tâm thần từ năm 2006 theo bệnh án của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bình Định. Từ đó đến nay, hằng tháng, Thâu vẫn đều đặn nhận thuốc điều trị bệnh tâm thần. Lần gần đây nhất là vào ngày 12-12-2021, Thâu đã đến Trạm y tế xã Nhơn Phúc nhận thuốc điều trị bệnh tâm thần về uống.