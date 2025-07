Truy tìm người phụ nữ gây tai nạn với bé trai 5 tuổi rồi bỏ trốn

Ngày 4/7, Trung tá Lý Vĩnh gây tai nạThành, Trưởng Công an xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng vào cuộc xác minh vụ tai nạn giao thông khiến một cháu bé 5 tuổi bị thương. Người gây tai nạn sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Theo Trung tá Thành, vào trưa 3/7, người dân phát hiện cháu Y Lida Siu (SN 2020, trú tại buôn Tuôr, xã Hòa Phú) nằm bất động bên lề đường sau khi bị một xe máy tông trúng. Theo người dân, xe máy do một phụ nữ điều khiển với tốc độ cao đã đâm vào cháu bé, khiến nạn nhân ngã xuống đường gây chấn thương ở vùng đầu. “Tuy nhiên, người gây tai nạn không dừng lại hỗ trợ nạn nhân mà bỏ chạy khỏi hiện trường. Thấy cháu bị mê man, người dân và gia đình đã đưa cháu bé đến bệnh viện kiểm tra, điều trị”, Trung tá Thành thông tin.

Hình ảnh camera an ninh của một người dân ghi lại người phụ nữ đi xe máy gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đang chăm sóc con tại bệnh viện, mẹ cháu bé cho biết, chị vô cùng bức xúc trước hành vi của người phụ nữ gây tai nạn. “Dù chưa biết ai đúng, ai sai nhưng việc gây tai nạn rồi bỏ chạy như vậy là rất vô lương tâm. Tôi mong Công an sớm tìm ra người gây tai nạn để xử lý nghiêm theo quy định”, mẹ cháu bé bức xúc nói.

Trung tá Thành cho biết thêm, vụ tai nạn chưa gây nguy hiểm đến tính mạng của cháu bé, tuy nhiên hành vi bỏ trốn khỏi hiện trường của người điều khiển phương tiện khiến gia đình và người dân rất bức xúc. Nhiều người đã chia sẻ thông tin vụ việc lên mạng xã hội để truy tìm người gây tai nạn.

“Sau khi nắm được thông tin, Đại tá Trần Bình Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Công an địa phương khẩn trương vào cuộc, truy tìm người gây tai nạn. Công an xã Hòa Phú đã cử lực lượng đến hiện trường, làm việc với gia đình và các nhân chứng để thu thập thông tin. Tuy nhiên, công tác xác minh gặp khó khăn do toàn bộ hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường thôn bị sét đánh hư hỏng trước đó, không ghi lại được hình ảnh vụ tai nạn cũng như hướng di chuyển của phương tiện”, Trung tá Thành cho biết thêm.

Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: cand.com.vn