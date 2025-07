Hai đứa trẻ ngơ ngác bên di ảnh Thiếu tá cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ: "Bố đâu rồi mẹ?"

Mới đây, thông tin về đồng chí Thiếu tá Hà Văn Minh, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, đã anh dũng hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông khiến nhiều người không khỏi xót xa, hơn ai hết chính là những người thân yêu trong gia đình nhỏ của anh.

Theo thông tin từ báo Xây dựng, anh Minh là con trai trong gia đình có 5 anh chị em, bố mẹ đã gần 80 tuổi, sống ở bản vùng sâu xa, không biết hết tiếng Kinh, đi lại vô cùng khó khăn.

Chị Phương cùng 2 người con khóc nức nở bên thi hài người chồng đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ (Ảnh: báo Xây dựng)

Mẹ thường xuyên phải vào viện điều trị. Bố tuổi cao, sức yếu, quanh năm chỉ loanh quanh bên ngôi nhà gỗ cũ. Anh là người học hành thành đạt duy nhất trong nhà, là trụ cột không chỉ của vợ con mà cả cha mẹ hai bên.

Vợ anh - chị Lò Thị Phương, là giáo viên Trường THPT TP Lai Châu, sức khỏe vốn rất yếu, nhất là sau lần sinh con thứ hai. Những ngày chồng đi trực, thậm chí đi tuần cả tuần liền, chị vẫn tự gồng gánh chăm hai con nhỏ, lo việc trường lớp, lo thuốc thang cho cha mẹ già.

Con trai lớn của anh Minh sắp vào lớp 2. Cậu bé thông minh, ít nói, từ hôm bố mất cứ ngồi lặng thinh nhìn ảnh thờ, không khóc, chỉ hỏi khẽ: “Bố đâu rồi mẹ?”.

Bé út mới 4 tuổi, chưa hiểu chuyện, cứ gọi “Bố ơi dậy đi làm, mua bim bim cho con!”. Những tiếng gọi vô thức ấy cứa sâu vào tim người mẹ, người vợ khiến chị bao lần bật khóc đến nghẹn lời.

Cuối năm 2023, sau nhiều năm tích cóp, anh chị quyết định mua một căn nhà cấp 4 nằm sâu trong ngõ phường Tân Phong, TP Lai Châu.

Các tổ chức đoàn thể đến viếng gia đình thiếu tá Hà Văn Minh hy sinh khi làm nhiệm vụ (Ảnh: báo Xây dựng)

Căn nhà ấy là mơ ước lớn nhất của cả hai vợ chồng: gần trường chị Phương công tác, gần bệnh viện tỉnh để dễ chăm con và đưa ông bà từ quê ra chữa bệnh. Căn nhà trị giá gần 900 triệu đồng, được mua bằng tiền bán quả đồi ở quê của hai bên nội ngoại cộng với khoản vay ngân hàng 400 triệu đồng đứng tên anh Minh.

“Trả xong nợ nhà, anh sẽ về quê sửa lại mái nhà cho bố mẹ” - đó là câu nói anh từng thì thầm với vợ khi hai vợ chồng tính toán chi tiêu từng đồng lương ít ỏi.

Bên linh cữu chồng - chị Phương ngồi ôm 2 đứa con thơ, đôi mắt đẫm lệ thâm quầng sau nhiều đêm không ngủ.

Trước di ảnh, chị thổn thức: “Anh Minh là tất cả của mẹ con em. Giờ một mình em phải làm sao đây? Hai con còn nhỏ quá. Em tự hào vì chồng anh dũng hy sinh vì bình yên của nhân dân. Nhưng nỗi đau này… không biết bao giờ có thể nguôi ngoai”.

Nỗi đau ấy không chỉ là mất mát tinh thần. Đó còn là khoản nợ ngân hàng chưa trả, là chi phí học hành, thuốc thang cho hai con, là nỗi lo từng bữa ăn, từng ngày tháng tới.

Theo đó, vào chiều ngày 28 tháng 6 năm 2025, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn xã Mường So, tỉnh Lai Châu, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện hai phương tiện xe máy có dấu hiệu vi phạm pháp luật giao thông. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, đồng chí Hà Văn Minh đã ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra theo quy định.

Tuy nhiên, các đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh, liều lĩnh tăng ga, một đối tượng đã manh động đâm thẳng xe vào người đồng chí Hà Văn Minh rồi bỏ chạy. Cú đâm mạnh khiến đồng chí bị thương rất nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đồng đội đã khẩn trương đưa đồng chí Hà Văn Minh đi cấp cứu. Mặc dù đã được tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu và Bệnh viện Việt Đức tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí đã không qua khỏi và từ trần vào hồi 08 giờ 03 phút, ngày 02 tháng 7 năm 2025.

Ngày 3/7, Công an tỉnh Lai Châu quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Mùa A Hảo (SN 2007, trú tại bản Cung Mù Phìn (phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” khiến Thiếu tá Hà Văn Minh, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh hy sinh.

Tác giả: PV (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn