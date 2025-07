Nông dân lái drone cứu 2 trẻ kẹt giữa dòng nước lũ ở Gia Lai

Your browser does not support the video tag.

Nông dân Gia Lai dùng drone cứu người khỏi dòng nước xiết Thấy các cháu nhỏ mắc kẹt giữa sông, anh Trần Văn Nghĩa buộc dây vào chiếc drone vốn để phun thuốc sâu của gia đình, điều khiển ra sông kéo người vào bờ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Trần Văn Nghĩa (sinh năm 1990) cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 12h trưa 3/7 tại khu vực cầu Bến Mộng, xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai.

Khi đó, anh Nghĩa đang dùng drone để phun thuốc trừ sâu tại vườn nhà cách bờ sông khoảng 100 m thì nghe tiếng nhiều người hô hoán. Hóa ra, có 3 em nhỏ đang chăn bò băng qua sông thì nước trên thượng nguồn bất ngờ đổ về ồ ạt, khiến các em mắc kẹt ở mô đất nhô lên giữa sông.

"Bình thường, mực nước chỉ đến đầu gối, mọi người vẫn đi qua lại, nhưng lúc đó nước lên rất nhanh, đàn bò kịp chạy qua sông còn 3 cháu kẹt lại", anh kể.

Ban đầu, hai người đàn ông địa phương định bơi ra ứng cứu song được nửa đường đành quay lại vì nước chảy xiết. Một người khác chạy ngược một đoạn lên phía thượng nguồn rồi thả trôi người xuống, may mắn tiếp cận được các em nhỏ nhưng cũng không tìm được cách đưa người vào bờ.

Thấy tình huống nguy cấp, anh Nghĩa nảy ra ý tưởng sử dụng chiếc máy bay nông nghiệp DJI T50 của mình. Anh chạy ra xe lấy sợi dây cáp, buộc vào drone rồi điều khiển nó bay ra khu vực người gặp nạn.

Lần lượt, anh thành công đưa bé trai khoảng 7 tuổi, nặng 30 kg và bé gái khoảng 12 tuổi, nặng 40 kg vào bờ an toàn. Bé thứ ba và người đàn ông được chiếc xuồng của gia đình kịp tiếp cận đưa vào.

"Thực ra lúc đó tôi khá mạo hiểm, nhiều người cũng ngăn cản. Tuy nhiên, tôi thấy thứ nhất là tình huống cấp bách, không thể đợi lực lượng cứu hộ, thứ hai là tôi ước chừng cách đó có tính khả thi nên mới làm", anh nói.

Anh Nghĩa cho biết chiếc drone phun thuốc sâu có thể kéo vật nặng tới 50 kg với điều kiện là vật ổn định, không di chuyển, ví dụ như một bao đất. Trong khi đó lúc kéo người, việc các bé nhúc nhích khiến drone có phen lảo đảo.

"Ở lượt đầu, quá trình diễn ra khá dễ và nhanh chóng. Nhưng đến bé gái thứ hai nặng cân hơn, máy khá đung đưa làm tôi cũng run tay và lo lắm. May mắn là cuối cùng vẫn thành công, tôi và mọi người ở đó đều thở phào", anh kể. Chỉ sau màn cứu người khoảng hơn 10 phút, nước đã dâng lên cao cả mét, ngập toàn bộ gò đất giữa sông, anh cho biết.

Chàng nông dân Gia Lai chia sẻ thời điểm tậu chiếc drone vào tháng 5 với giá hơn 350 triệu đồng để phục vụ công việc làm nông của gia đình, anh không ngờ sẽ có ngày lại sử dụng nó với mục đích cứu người.

Cả 3 cháu bé gặp nạn đều không gặp vấn đề về sức khoẻ. Chiều cùng ngày, gia đình hai cháu bé được cứu đã tới nhà gửi lời cảm ơn anh Nghĩa. Anh Nghĩa cũng được đại diện chính quyền địa phương tới tuyên dương.

