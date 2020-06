Chưa rõ nguyên nhân cặp đôi thuê trọ buổi sáng, người nữ tử vong buổi chiều

Khu nhà trọ nơi nạn nhân Phương vừa mới thuê phòng để ở

Sáng 26/6, Thượng tá Mai Thành Lục, Trưởng công an huyện Châu Thành (Long An) cho biết, Công an huyện đang khám nghiệm tử thi nạn nhân Ngô Thị Long Phương (SN 1997, ngụ phường Tân Khánh, TP. Tân An) chết tại nhà trọ, chưa rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều 25/6, nhiều người trong khu nhà trọ T.N xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành nghe có tiếng kêu cầu cứu từ phòng trọ của Phương liền chạy đến. Lúc này phát hiện chị Phương ngất xỉu, da tím tái, lập tức kêu xe chuyển Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu.

Khi đến nơi bệnh nhân không qua khỏi, do tim ngừng đập trên đường đi. Theo một số người ở phòng trọ gần bên, chị Phương cùng một nam thanh niên đến thuê phòng khoảng 10h ngày 25/6, chỉ vài giờ trước khi xảy ra sự cố.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.