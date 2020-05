Chậm trả tiền bồi thường dự án thủy điện Hủa Na: 481 hộ dân thiệt thòi

Sau 8 năm nhường đất cho dự án thủy điện Hủa Na, hộ Lô Hồng Ngân (bìa phải, xã Đồng Văn-Quế Phong) vẫn chưa được nhận tiền bồi thường đất nông nghiệp. Ảnh: Quang Đại

Sở tiếp tục “bỏ rơi” huyện

Đất lúa cấp cho người dân tại khu tái định cư dự án thủy điện Hủa Na. Ảnh: Quang Đại

Như Lao Động đã thông tin, việc chậm trả tiền bồi thường đối trừ đất nông nghiệp cho người dân khu tái định cư dự án thủy điện Hủa Na do chủ đầu tư là Công ty CP Thủy điện Hủa Na bất ngờ đề nghị thay đổi phương án đã thống nhất trước đó. Đồng thời Sở TNMT tỉnh Nghệ An và UBND tỉnh Nghệ An “nghiêng” về phía doanh nghiệp, dẫn đến sự việc bế tắc.

Ngày 12.5, ông Lê Văn Giáp – Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cho biết: Huyện tiếp tục rơi vào thế khó khi không nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ tích cực từ Sở TNMT theo chỉ đạo của tỉnh.

Cụ thể, sau khi nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An về phương án đối trừ tiền đất dự án, ngày 16.4 và 5.5, UBND huyện Quế Phong có văn bản giải trình, đề nghị tỉnh giúp đỡ.

Trong đó, huyện Quế Phong đề xuất UBND tỉnh tổ chức cuộc họp giữa các bên để nghe huyện báo cáo lại toàn bộ sự việc, và đăng ký làm việc lại với Bộ TNMT, Bộ NNPTNT để trình bày, xin ý kiến chỉ đạo.

Ngày 22.4, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 2415 giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét kiến nghị của huyện Quế Phong, tham mưu xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, Sở TNMT không tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan theo chỉ đạo của tỉnh, mà ngày 8.5 đã có công văn số 2064 gửi UBND tỉnh, tiếp tục đề nghị tỉnh giao huyện Quế Phong thực hiện theo chỉ đạo trước đây.

“Chúng tôi thực sự khó khăn, vướng mắc mới kiến nghị tỉnh tổ chức họp để tìm biện pháp giải quyết, nhưng Sở TNMT lại đơn phương đề nghị tỉnh chỉ đạo huyện làm như cũ”- ông Lê Văn Giáp- Chủ tịch UBND huyện Quế Phong trao đổi.

Mất công bằng đối với 481 hộ dân?

Theo giải trình của UBND huyện Quế Phong, dự án thủy điện Hủa Na ảnh hưởng đến 1.363 hộ, trong đó có 484 hộ nhận tiền 1 lần di dân tự do. Có 879 hộ di dân đến 13 điểm tái định cư được giao các loại đất nông nghiệp theo các mức so sánh khác nhau.

181 hộ không có đất nông nghiệp bị thu hồi nhưng vẫn được giao đất nông nghiệp tại khu tái định cư. 217 hộ có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi ít hơn diện tích đất được giao tại nơi đến. Các hộ này không phải nộp tiền sử dụng đất.

Có 481 hộ có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi nhiều hơn diện tích đất được giao tại nơi đến.

Nếu áp dụng phương án theo Công văn 708 ngày 7.4.2020 của Tổng Cục Quản lý đất đai (do chủ đầu tư dự án đề xuất), thì có 481 hộ phải chịu thiệt thòi do giá trị chênh lệch tăng của loại đất này phải bù trừ cho giá trị chênh lệch giảm của loại đất khác.

“Các loại đất nông nghiệp có mục đích sử dụng khác nhau thể hiện ở tên gọi, ký hiệu bản đồ, không thể thay thế, bù trừ cho nhau. Nếu áp dụng, người dân thiệt thòi sẽ phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp”- ông Lê Văn Giáp – Chủ tịch UBND huyện Quế Phong kiến nghị.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động