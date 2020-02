BMW lao từ tầng 3 xuống đất, tài xế nhập viện

Your browser does not support the video tag.

Clip: BMW lao từ tầng 3 xuống đất (Nguồn: Storyful)

Vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra vào ngày 20/2, tại một bãi đỗ thuộc trung tâm thương mại Beverly Connection, ở đại lộ La Cienega, thành phố Los Angeles, Mỹ.

Đại diện Sở cảnh sát Los Angeles cho biết, chiếc xe ô tô BMW màu trắng bất ngờ đâm đứt dây thép bảo vệ của tầng 3 bãi đỗ xe, bị lật rồi lao xuống dưới và tông trúng mui xe của chiếc Nissan màu bạc. Cuối cùng, chiếc BMW tiếp đất bằng nóc.

Vụ tai nạn khiến 2 chiếc ô tô SUV bị hư hỏng nặng, móp méo nhiều chỗ.

Dây thép bảo vệ của bãi đỗ xe đã được sửa chữa.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: Báo Vietnamnet