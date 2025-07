VIDEO: Cô gái trẻ liên tục đập bàn ghế, phá cây ATM

Sáng 12-7, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ có biểu hiện không bình thường khi liên tục có hành vi đập phá bàn ghế, kính xe ô tô trên đường, dùng đá ném vào cây ATM.

Video ghi lại sự việc. Nguồn: MXH

Không chỉ đập phá mà cô gái này còn liên tục la hét. Sự việc chỉ dừng lại khi một số người dân lao vào khống chế cô gái.

Sự việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem. Một số nhân chứng cho biết, người phụ nữ có biểu hiện bất thường, mất kiểm soát tâm lý.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt đưa cô gái về trụ sở làm việc. Sau khi video được chia sẻ trên mạng xã hội rất nhiều người bất bình trước hành vi coi thường pháp luật của cô gái.

Theo thông tin ban đầu, sự việc trên xảy ra vào tối ngày 11-7, trên đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Người dân khống chế cô gái trẻ có hành vi đập phá tại sản. Ảnh: MXH

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động