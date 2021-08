Bắt đạo chích chuyên chọn ngày rằm, mùng một để "nhập nha"

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Võ Văn Bản (SN 1994), trú tại thôn Hoành Vinh, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản. Võ Văn Bản là đối tượng chuyên đột nhập các nhà cao tầng tại Quảng Bình để trộm cắp tài sản.

Trước đó, lợi dụng gia đình chị Trần Thị Bích Hường, tại phường Đồng Hải, TP Đồng Hới mở cửa phòng thờ để thắp hương, Bản trèo lên tầng 3 để đột nhập vào nhà. Tiếp đó đối tượng lấy chìa khóa xe ô tô, mở cửa xe lấy đi 78 triệu đồng.

Đối tượng Bản tại cơ quan công an.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác định kẻ gây ra vụ việc là Võ Văn Bản và tiến hành bắt giữ đối tượng này. Tại cơ quan công an, Bản khai nhận còn thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn trèo tường lên tầng 3 ở địa bàn phường Bắc Lý và Đồng Phú.

Thời điểm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp thường vào các đêm rằm hoặc cuối tháng âm lịch, bởi lúc này nhiều nhà dân thắp hương vì chủ quan nên không khóa cửa phòng thờ nên dễ đột nhập.

Với thủ đoạn này đối tượng Bản đã lấy trộm các tài sản gồm tiền, laptop, lắc vàng, nhẫn vàng, điện thoại di động, ví da… Tổng trị giá tài sản các vụ trộm khoảng 90 triệu đồng.

Hiện Công an TP Đồng Hới đang tiếp tục điều tra, mở rộng và khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, chú ý khóa cửa, cổng để tránh bị kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Tác giả: Đặng Tài

Nguồn tin: Báo Dân trí