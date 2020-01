Bác sĩ ngất trên bàn mổ vì làm việc liên tục 17 giờ dịp cận tết

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào 10 giờ sáng ngày 17/1 theo giờ địa phương. Một bác sĩ làm việc tại bệnh viện huyện Trấn Hùng, Vân Nam, Trung Quốc đã ngất xỉu ngay trên bàn mổ.

Bác sĩ Hồ Cương (25 tuổi) là người đã ngất xỉu trong khi phẫu thuật cho bệnh nhân. Vị bác sĩ này tan làm vào lúc 12 giờ trưa ngày 16/1 nhưng đã đi làm vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày cho tới khi bị ngất đi.

Bác sĩ Hồ Cương ngất xỉu ngay trên bàn mổ do làm việc quá sức.

Theo đó, bác sĩ Hồ Cương đã làm việc liên tục trong suốt 17 giờ. Thậm chí, công việc bận rộn khiến vị bác sĩ này còn không có thời gian ăn sáng.

Sau khi đoạn video ghi lại cảnh bác sĩ Hồ Cương bị ngất trong lúc làm việc được đăng tải, nó đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng tỏ ra nể phục trước sự tận tâm của vị bác sĩ trẻ tuổi này.

Nguồn tin: Báo Người đưa tin