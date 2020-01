Your browser does not support the video tag.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h20 sáng ngày 22/1 trên tuyến QL21A địa phận thị trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định được camera hành trình của ô tô ghi lại.

Clip cho thấy chiếc xe Limousine khi đi vào đoạn đường cong cua đã lấn làn suýt đâm vào chiếc xe khách 45 chỗ đi chiều ngược lại, rất may mắn tài xế xe khách đã kịp thời đánh lái để tránh va chạm, người đi xe máy bên cạnh cũng kịp thời phanh được.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Giao thông