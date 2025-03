Zalo ra mắt tính năng chuyển ổ lưu trữ dữ liệu cho người dùng

Trước đây, Zalo vẫn triển khai việc lưu trữ dữ liệu trò chuyện trực tiếp trên thiết bị nhằm giúp người dùng bảo mật thông tin cá nhân, dễ dàng truy cập dữ liệu offline cũng như tăng tốc độ truy xuất dữ liệu. Nhờ đó, người dùng có thể yên tâm trao đổi thông tin cũng như sử dụng ứng dụng một cách hiệu quả và an toàn.

Zalo ra mắt bản trải nghiệm tính năng chuyển ổ lưu trữ dữ liệu.

Tuy nhiên, việc lưu trữ trực tiếp cũng là một phần nguyên nhân dẫn tới tình trạng đầy ổ cứng, khiến người dùng gặp phải những bất tiện như không lưu được tin nhắn hay các tệp thông tin mới, ảnh hưởng tới sự ổn định của ứng dụng khi đang hoạt động…

Ngoài ra, với những người dùng đang sử dụng hệ điều hành Windows, dữ liệu Zalo của người dùng trước nay được nền tảng mặc định lưu trữ tại ổ C. Song, dung lượng ổ C thường nhỏ hơn những ổ cứng khác và phải phân bổ không gian chứa cho nhiều ứng dụng cũng như hệ điều hành đang chạy đồng thời trên thiết bị. Tình trạng đầy dung lượng lưu trữ tại ổ C do đó sẽ dễ xảy ra hơn. Bên cạnh đó, khi người dùng thao tác cài lại hệ điều hành của máy, dữ liệu tại ổ C cũng có rủi ro bị xóa hoàn toàn nếu trước đó người dùng không thực hiện sao lưu qua vị trí lưu trữ khác.

Để hỗ trợ giải quyết những hạn chế mà người dùng đang gặp phải này, Zalo đã phát triển và ra mắt bản trải nghiệm tính năng chuyển ổ lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên nền tảng. Với tính năng này, người dùng có thể chủ động chuyển dữ liệu từ ổ C - không gian chứa dữ liệu Zalo mặc định sang các vị trí lưu trữ khác còn nhiều không gian trống.

Để thực hiện chuyển dữ liệu, người dùng truy cập vào mục “Quản lý dữ liệu” trong phần cài đặt, lựa chọn “Thay đổi” để di chuyển dữ liệu Zalo của mình tới ổ lưu trữ phù hợp. Người dùng có thể hủy việc di chuyển dữ liệu bất kỳ lúc nào và dữ liệu vẫn sẽ được Zalo bảo toàn. Trường hợp thiết bị tắt giữa chừng khi đang chuyển dữ liệu, người dùng chỉ cần thao tác lại từ đầu.

Cách chuyển ổ lưu trữ dữ liệu trên Zalo.

Đội ngũ phát triển tính năng của Zalo cũng khuyến nghị người dùng không xóa hoặc đổi tên thư mục vừa di chuyển tới vị trí lưu trữ mới để tránh mất dữ liệu.

Hiện tính năng chuyển ổ lưu trữ dữ liệu Zalo đang được chạy thử nghiệm với một số tệp người dùng nhất định sử dụng hệ điều hành Windows. Đội ngũ phát triển dự kiến sẽ tiếp tục hoàn thiện và mở rộng trải nghiệm cho nhiều hơn các đối tượng người dùng trong thời gian tới.

Chuyển ổ lưu trữ dữ liệu thành công.

Thông qua việc phát triển tính năng chuyển ổ lưu trữ dữ liệu, Zalo không chỉ hướng tới củng cố trải nghiệm trên nền tảng mà còn giảm thiểu những khó khăn về giới hạn không gian lưu trữ nói chung trên thiết bị máy tính của người dùng. Đặc biệt là mang tới một giải pháp lưu trữ an toàn, giúp người dùng tránh nguy cơ bị thất thoát hay rò rỉ dữ liệu cá nhân khi sử dụng những ứng dụng di chuyển trung gian của các bên thứ 3.

Với bước tiến mới giúp thúc đẩy việc quản lý dữ liệu an toàn và hiệu quả, Zalo tiếp tục khẳng định sự đồng hành với người dùng trên hành trình ngày một tối ưu hóa các phương diện của đời sống.

Tác giả: Vân Nguyễn - Trâm Lương

Nguồn tin: znews.vn