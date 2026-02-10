YouTube lại tìm cách 'hút tiền' của người dùng

YouTube bắt đầu khoá tính năng xem lời bài hát với gói miễn phí trên YouTube. Ảnh: Bloomberg.

YouTube Music đang bắt đầu siết quyền truy cập lời bài hát đối với người dùng miễn phí, khi tính năng này dần được đưa vào nhóm dịch vụ trả phí Premium. Nhiều người dùng gần đây cho biết họ nhận được thông báo “Mở khóa lời bài hát với tài khoản Premium” khi cố gắng xem phần lời trong ứng dụng.

Theo các nguồn tin, Google đã bắt đầu thử nghiệm việc giới hạn lời bài hát từ tháng 9/2025. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, động thái này dường như được triển khai rộng rãi hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến các tài khoản không trả phí.

Cụ thể, người dùng gói miễn phí chỉ có thể xem lời bài hát của khoảng 5 ca khúc mỗi tháng. Sau khi đạt giới hạn, phần lời sẽ chỉ hiển thị vài dòng đầu tiên, trong khi toàn bộ nội dung phía dưới bị làm mờ. Ứng dụng đồng thời hiện thông báo yêu cầu người dùng nâng cấp lên gói Premium để tiếp tục sử dụng đầy đủ tính năng.

Không chỉ vậy, khi mở tab lời bài hát, người dùng còn thấy cảnh báo về số lượt xem còn lại trong tháng, kèm theo bộ đếm ngược. Điều này cho thấy Google đang chủ động thúc đẩy việc chuyển đổi sang gói trả phí bằng cách hạn chế một trong những tính năng được sử dụng phổ biến nhất.

Người dùng chỉ được xem lời bài hát 5 lần mỗi tháng nếu không trả phí. Ảnh: Reddit.

Google hiện vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về chính sách mới cũng như mức giới hạn cụ thể đối với người dùng sử dụng gói miễn phí. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là bước đi nhằm gia tăng giá trị cho dịch vụ Premium trong bối cảnh thị trường nghe nhạc trực tuyến ngày càng cạnh tranh.

Nếu được áp dụng rộng rãi, thay đổi này có thể tác động đáng kể đến trải nghiệm của người dùng, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng lời bài hát để hát theo hoặc tìm hiểu nội dung ca khúc.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: znews.vn