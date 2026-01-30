Hàng loạt kênh 'tỷ view' bị YouTube gỡ vì AI

YouTube xoá hàng loạt kênh sở hữu hàng triệu người theo dõi. Ảnh: Bloomberg.

YouTube bước vào năm 2026 với loạt thay đổi đáng chú ý, trong đó trí tuệ nhân tạo vừa là trọng tâm phát triển, vừa là vấn đề khiến nền tảng phải siết chặt quản lý. Trước làn sóng nội dung được tạo ra hàng loạt bằng AI, YouTube đang có động thái mạnh tay hơn trong việc loại bỏ video kém chất lượng, câu view hoặc gây nhiễu loạn môi trường sáng tạo.

Trong thư thường niên gửi cộng đồng, CEO YouTube Neal Mohan thừa nhận rằng việc “ngày càng khó phân biệt đâu là thật và đâu là do AI tạo ra” đang trở thành thách thức lớn. Sự phổ biến của các công cụ AI khiến nguy cơ lan truyền nội dung giả mạo hoặc thiếu kiểm soát trở nên nghiêm trọng hơn.

Sau tuyên bố này, YouTube đã bắt đầu gỡ bỏ một số kênh phát triển nhanh nhờ vào nội dung do AI tạo ra. Theo báo cáo mới từ Kapwing, nền tảng chia sẻ video trực tuyến đã xóa nhiều kênh nằm trong nhóm chuyên sản xuất video bằng AI, với nội dung bị đánh giá là rác hoặc thiếu giá trị thực.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Kapwing công bố danh sách 100 kênh AI kém chất lượng có lượng đăng ký cao nhất. Kể từ sau thư của CEO Neal Mohan, 16/100 kênh trong danh sách này đã bị gỡ khỏi YouTube.

Trong số các kênh bị xóa, đáng chú ý nhất là CuentosFacianantes với hơn 5,95 triệu người đăng ký. Ngoài ra, 2 kênh khác trong top 10 cũng đã bị gỡ bỏ gồm Imperiodejesus (5,87 triệu người đăng ký) và Super Cat League (4,21 triệu người đăng ký). Các kênh này chủ yếu khai thác nội dung hài hước hoặc giải trí được tạo tự động bằng AI.

Theo thống kê, 16 kênh nói trên sở hữu tổng cộng hơn 35 triệu lượt đăng ký, đạt hơn 4,7 tỷ lượt xem trong suốt vòng đời hoạt động và mang lại doanh thu ước tính gần 10 triệu USD mỗi năm. Một số kênh bị xóa hoàn toàn, trong khi số khác vẫn tồn tại nhưng toàn bộ nội dung đã bị gỡ sạch.

YouTube đề cao sự sáng tạo của con người thay vì video được tạo tự động bằng AI. Ảnh: Mashable.

YouTube đang tận dụng các hệ thống chống spam và câu view hiện có để lọc nội dung kém chất lượng. Dù AI có thể là công cụ sáng tạo hợp pháp, nền tảng khẳng định vẫn cần duy trì môi trường nơi người dùng “cảm thấy thoải mái khi dành thời gian”, tránh bị bao phủ bởi video giọng méo mó, kịch bản vô nghĩa hoặc nội dung nhạy cảm.

Động thái này cho thấy YouTube đang bước đầu kiểm soát chặt hơn xu hướng “nghiện AI”, mở ra giai đoạn thanh lọc nội dung mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: znews.vn