Yêu từ lớp 10, cô gái cưới bạn trai chuyển giới sau 14 năm

Hương (bên phải) luôn cảm thấy hạnh phúc khi tìm thấy tình yêu của cuộc đời.

Năm 2009, Phương và Hương lần đầu gặp nhau khi học chung lớp 10 tại Kinh Môn (Hải Dương cũ). Khi đó, Phương là người chủ động mở lời vì ấn tượng với vóc dáng nhỏ nhắn, vẻ ngoài nhẹ nhàng đáng yêu của Hương. Còn Hương rung động bởi sự chín chắn, học giỏi và vẻ ngoài có phần cao ráo, “điển trai” của cô bạn cùng lớp.

“Chắc là do bạn ấy đẹp trai, học giỏi, lại tốt bụng nên tôi thích”, Hương chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Thời điểm ấy, Hương thậm chí còn chưa hiểu rõ về khái niệm LGBT. Với cô, mọi thứ đến rất tự nhiên, cả hai hợp tính nhau trong học hành lẫn đời thường, thường xuyên gặp gỡ, cùng học bài, đi chơi, tình cảm cứ như vậy lớn dần theo thời gian.

Trải qua nhiều khó khăn, Hương và Phương có cái kết viên mãn.

Biến cố đầu tiên xảy ra vào năm lớp 11, khi gia đình phát hiện mối quan hệ của Phương và Hương. Trước áp lực từ phía người lớn, cặp đôi chọn cách im lặng, âm thầm ở bên nhau, chờ đến khi trưởng thành và có thể tự chủ cuộc sống mới nghĩ đến chuyện công khai.

"Chỉ một vài người bạn thân biết chuyện, còn lại đều chỉ có chút nghi ngờ. Mãi về sau, khi tôi quyết định công khai, không ít người bất ngờ nhưng cũng gửi nhiều lời chúc phúc", Hương trải lòng.

14 năm bên nhau là hành trình không ít thử thách, nhưng cũng đủ dài để cả hai hiểu và gắn bó hơn. Sau khi về chung một nhà, Hương nhận ra những thay đổi rõ rệt ở người bạn đời của mình.

“Bạn ấy trưởng thành hơn, yêu thương vợ nhiều hơn và cũng sống có trách nhiệm hơn”, cô chia sẻ.

Theo giấy tờ, Phương trước đây là nữ nhưng hiện tại đã xác định là nam chuyển giới và sống với vai trò người chồng trong gia đình.

Hiện tại, tổ ấm nhỏ của họ đã có thêm hai thành viên, một trai một gái. Hành trình làm mẹ với Hương không hề dễ dàng, đặc biệt khi cô mang thai đôi trong khi thể trạng nhỏ bé. Hương tâm sự bị vỡ ối từ tháng thứ 7 và sinh non, mỗi bé chỉ nặng khoảng 1,5 kg.

Những ngày đầu chăm con là quãng thời gian nhiều áp lực, nhưng nhờ sự hỗ trợ từ hai bên gia đình, mọi thứ dần ổn định.

Điều khiến Hương xúc động nhất là sự thay đổi của gia đình. Nếu trước đây, cô từng lo sợ bị phản đối, thậm chí bị từ mặt, thì hiện tại, bố mẹ hai bên đều vui vẻ, hạnh phúc khi có cháu.

“Ông bà giờ suốt ngày khoe con, khoe cháu. Điều mà trước đây tôi chưa từng dám nghĩ tới”, cô nói.

Dù biết mạng xã hội vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, Hương vẫn chọn cách chia sẻ câu chuyện để những ai cũng có hoàn cảnh như cô được tiếp thêm động lực.

“Tôi mong các bạn có thêm niềm tin để mạnh mẽ, kiên trì xây dựng tổ ấm hạnh phúc”, Hương bày tỏ.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn