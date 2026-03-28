Sau đám cưới 2 tuần, bố chồng bỗng có lời nhờ vả khiến con dâu khó xử

Tôi tên Hoà, năm nay 29 tuổi. Tôi vừa kết hôn được 2 tuần. Cuộc sống sau đám cưới của tôi nhìn chung khá êm đềm. Nhà chồng không quá khắt khe, bố mẹ chồng cũng hiền lành, còn chồng tôi thì luôn cố gắng để tôi cảm thấy thoải mái khi về làm dâu.

Nhưng đúng lúc tôi nghĩ mọi thứ đang dần vào guồng thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Hôm đó là buổi chiều cuối tuần. Chồng tôi đi tiếp khách, mẹ chồng sang nhà họ hàng. Trong nhà chỉ còn tôi và bố chồng.

Tôi đang loay hoay trong bếp thì bố gọi: “Hoà này, con ra đây bố nhờ chút việc.” Tôi lau tay rồi đi ra phòng khách. Bố chồng tôi là người ít nói, bình thường chỉ hỏi han vài câu xã giao nên khi thấy ông có vẻ hơi ngập ngừng, tôi cũng hơi ngạc nhiên.

Ông rót hai cốc nước rồi nói chậm rãi: “Bố muốn nhờ con giúp bố gặp một người… nhưng bố không biết có nên nói không”. Tôi nghe vậy thì nghĩ chắc là chuyện họ hàng hay công việc gì đó, nên cũng gật đầu ngay: “Bố cứ nói đi ạ, nếu giúp được thì con giúp”.

Nhưng điều ông nói sau đó khiến tôi thật sự bất ngờ. Người mà bố chồng muốn gặp… lại là cô Thảo. Cô Thảo là một người bạn của mẹ tôi. Thấy tôi ngạc nhiên, bố chồng im lặng một lúc rồi mới kể.

Hoá ra, nhiều năm trước, khi còn trẻ, bố chồng tôi từng có một mối tình sâu đậm với cô Thảo. Nhưng sau đó, vì nhiều lý do, ông đã phụ bạc cô. Câu chuyện kết thúc rất đau lòng. Cô Thảo rời đi, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc.

“Sau này bố nghĩ lại… thấy mình sai nhiều lắm", ông nói nhỏ. “Nhưng lúc đó không còn cách nào tìm được cô ấy nữa".

Nhiều năm trôi qua, ai cũng có cuộc sống riêng. Bố chồng tôi lập gia đình, có con. Mọi chuyện tưởng như đã khép lại. Cho đến hôm đám cưới của tôi. Cô Thảo có mặt trong tiệc cưới với vai trò là khách mời phía nhà gái. Và bố chồng tôi đã vô tình nhìn thấy cô.

Ông kể rằng lúc đó ông nhận ra ngay, nhưng cô Thảo thì dường như cố tình tránh mặt. “Bố biết cô ấy vẫn còn giận… và có lẽ cũng không muốn gặp lại bố", ông thở dài.

Rồi ông nhìn tôi, ánh mắt có chút áy náy: “Bố không có ý gì khác. Chỉ là… bố muốn gặp cô ấy một lần, nói một lời xin lỗi. Bao nhiêu năm rồi mà bố vẫn thấy day dứt. Con có thể giúp bố… hỏi xem cô ấy có đồng ý gặp bố không?”.

Tôi ngồi im một lúc lâu. Thành thật mà nói, tôi không biết phải phản ứng thế nào. Một bên là bố chồng, người đang rất chân thành nhờ tôi giúp đỡ. Tôi có thể cảm nhận được sự áy náy thật sự trong lời nói của ông. Bên kia là cô Thảo, người thân thiết với gia đình tôi, lại từng chịu tổn thương từ chính người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi.

Chưa kể… nếu chuyện này đến tai mẹ chồng thì sao? Tôi không biết quá khứ của họ sâu đến mức nào, nhưng rõ ràng đây là chuyện rất nhạy cảm. Thấy tôi im lặng, bố chồng vội nói thêm: “Nếu con thấy khó thì thôi, coi như bố chưa nói gì”. Nhưng chính câu nói đó lại khiến tôi càng khó xử hơn. Bởi tôi biết, có lẽ ông đã phải suy nghĩ rất lâu mới dám mở lời với tôi như vậy.

Mấy ngày nay, câu chuyện đó cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tôi chạy qua nhà mẹ đẻ, hỏi mẹ về chuyện cô Thảo. Mẹ nói mẹ không quá thân với cô Thảo để biết nhiều chuyện về cô, chỉ nghe loáng thoáng việc cô ấy từng bỏ vào miền Nam một thời gian vì đau khổ chuyện tình cảm. Sau đó vài năm, cô trở ra Bắc rồi lập gia đình khá muộn. Hiện cô cũng đang có cuộc sống hôn nhân yên bình.

Tôi muốn giúp bố chồng, vì tôi hiểu cảm giác mang theo một nỗi day dứt suốt nhiều năm chắc hẳn không dễ chịu chút nào.

Nhưng tôi cũng sợ nếu chuyện này bị hiểu lầm thì gia đình chồng tôi sẽ rơi vào tình huống khó xử. Chồng tôi vẫn chưa biết chuyện. Còn tôi thì đến giờ vẫn chưa biết… mình nên làm gì cho đúng?

Tác giả: Thiên Kim

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn