Xuống suối nhặt quả bóng, nam sinh 17 tuổi bị nước cuốn trôi, tử vong

Chiều 9-6, lãnh đạo UBND thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em L.V.C. (SN 2007, ở xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ), bị rơi xuống suối Thia vào ngày 7-6.

Trước đó, vào chiều 7-6, trong lúc đi đá bóng cùng bạn, em L.V.C. xuống suối Thia nhặt quả bóng thì bị nước cuốn trôi.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với người dân huy động khoảng 300 người tìm kiếm nạn nhân trong đêm.

Tuy nhiên, thời điểm này, trời có mưa to, nước lớn nên việc tìm nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Đến 10 giờ ngày 10-6, thi thể nam sinh C. được tìm thấy cách vị trí em C. bị rơi xuống suối khoảng 100 m.

Sau khi được tìm thấy, thi thể em C. đã được bàn giao cho gia đình để làm thủ tục mai táng.

Chính quyền địa phương cũng cử đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

