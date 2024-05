Một công nhân bị nước cuốn trôi mất tích

Nạn nhân được xác định là anh Trần Đức Thắng, 21 tuổi, trú xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Tại hiện trường, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn phối hợp cùng lực lượng công binh (đang làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Bình Minh) cùng các đơn vị chức năng tăng cường tìm kiếm nạn nhân mất tích này.

Người dân và chính quyền tập trung tìm kiếm nạn nhân

Trước đó, lúc 19 giờ 50 phút tối qua (23/5), anh Thắng cùng công nhân Nguyễn Thành Duy, trú xã Hương Trạch, huyện Hương Khê đi trên cầu tạm từ hướng xã Bình Minh đi Bình Mỹ. Quá trình di chuyển trên cầu phụ không may cầu bị sập khiến cả hai rơi xuống sông. Do bất ngờ và trong đêm tối nên anh Duy cố gắng cứu anh Thắng nhưng không thành. Bơi được vào bờ, anh Duy hô hoán người dân hỗ trợ tìm kiếm.

Chính quyền xã Bình Minh huy động lực lượng quân sự, dân quân và người dân địa phương tìm kiếm. Do mưa lớn, nước từ thượng nguồn sông Trà Bồng đổ về mạnh, dòng chảy xiết nên vẫn chưa tìm được anh Trần Đức Thắng. Được biết, dự án cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng, nối 2 xã Bình Minh và Bình Mỹ, huyện Bình Sơn có quy mô 32 nhịp và đường 2 đầu cầu, tổng chiều dài gần 1,8km, tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công vào tháng 10/2022, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025.

Một lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thông tin: “Từ đêm hôm qua thì huyện đã chỉ đạo 2 địa phương ở 2 bên đầu cầu huy động tất cả các lực lượng thường trực rà soát, tìm kiếm xuyên đêm, sáng nay vẫn tiếp tục tìm kiếm chưa có kết quả. Huy động lực lượng dùng các thuyền chèo dọc bờ sông để tìm”.

Tác giả: Thành Long

Nguồn tin: Báo VOV