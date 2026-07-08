Sao tuyển Pháp bất mãn với Deschamps

Warren Zaire-Emery không được ra sân nhiều ở World Cup 2026.

Dù là một trong 5 ngôi sao thuộc biên chế PSG được triệu tập, bên cạnh Bradley Barcola, Desire Doue, Ousmane Dembele và Lucas Hernandez, cầu thủ 20 tuổi hoàn toàn bị huấn luyện viên Deschamps "ngó lơ" trên băng ghế dự bị, dẫn đến tâm lý bất ổn với tình cảnh hiện tại.

Trong khi các đồng đội tại câu lạc bộ như Dembele, Barcola và Doue đều đóng vai trò nổi bật trên hàng công "Les Bleus", Zaire-Emery lại không có cơ hội thể hiện dù chỉ từ ghế dự bị.

Theo nguồn tin từ Get French Football News, việc thiếu hụt thời gian thi đấu đang khiến ngôi sao đa năng này cảm thấy khó thích nghi và bế tắc. Anh đặc biệt cảm thấy khó hiểu khi không được trọng dụng sau một mùa giải chơi tương đối tốt ở cấp câu lạc bộ.

Tại PSG, Zaire-Emery là cái tên đóng vai trò quan trọng trong đội hình của đại diện Ligue 1. Tiền vệ sinh năm 2006 ra sân tổng cộng 54 trận trên mọi đấu trường dưới thời Luis Enrique, chứng minh sự toàn diện khi đảm nhận tốt từ vai trò tiền vệ trung tâm đến hậu vệ phải.

Đội tuyển Pháp chuẩn bị bước vào trận đấu với Morocco tại vòng tứ kết World Cup 2026 vào ngày 10/7 tới đây. Nhiều khả năng, ngôi sao thuộc biên chế PSG sẽ tiếp tục ngồi trên băng ghế dự bị, bởi nhà cầm quân 57 ưu tiên Adrien Rabiot và Manu Kone.

Tác giả: Huy Trưởng

Nguồn tin: znews.vn