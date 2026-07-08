Tất cả người dân hay quay phim, chụp ảnh chú ý quy định mới của Bộ Công an từ 20/7

Bắt đầu từ ngày 20/7/2026, toàn bộ các thiết bị bay không người lái (drone) và thiết bị ghi hình trên không (flycam) sẽ được quản lý tập trung thông qua hệ thống đăng ký phương tiện bay quốc gia. Đây là nội dung trọng tâm tại Thông tư số 78/2026/TT-BCA do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành ngày 5/6/2026, nhằm hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân.

Cơ chế mới quy định mỗi thiết bị bay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sẽ được cấp một mã định danh riêng biệt để xác định chính xác chủ sở hữu. Quy định này áp dụng đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, ngoại trừ các phương tiện bay thuộc lòng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Cấu trúc mã định danh phương tiện bay

Theo Điều 5 của Thông tư 78/2026/TT-BCA, mã định danh cấp cho các phương tiện bay sẽ do cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an phê duyệt. Mã số này là một chuỗi ký tự kết hợp cả chữ và số, được sắp xếp theo cấu trúc chuẩn hóa: AB - X - N1N2N3N4 - CD.

Ý nghĩa chi tiết của từng cụm ký tự được quy định cụ thể như sau:

Bên cạnh việc cấp mã số định danh, quy trình đăng ký bắt buộc chủ lưu phương tiện phải gắn thêm thiết bị giám sát hành trình bay. Công cụ này có thể tồn tại dưới dạng tem điện tử hoặc các module vi mạch tích hợp sẵn mã định danh cùng dữ liệu liên quan, giúp cơ quan quản lý dễ dàng kiểm soát, nhận diện và theo dõi hoạt động của thiết bị khi bay trên bầu trời.

Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và điều kiện đăng ký

Về mặt hành chính, Điều 8 của Thông tư quy định Công an cấp tỉnh là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký cho các thiết bị bay thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân trong nước. Ngoài ra, tùy thuộc vào điều kiện hạ tầng kỹ thuật và nhân sự thực tế, Công an cấp tỉnh có thể phân cấp, ủy quyền cho Công an cấp xã tiếp nhận và cấp phép đăng ký lần đầu đối với những dòng drone, flycam siêu nhẹ có trọng lượng cất cánh dưới 2kg.

Thông tư cũng thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng đối với từng nhóm phương tiện kể từ ngày 20/7/2026:

Lưu ý đặc biệt: Cơ quan nhà nước sẽ từ chối hoặc tạm dừng quyền đăng ký phương tiện bay đối với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào đang có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thiết bị bay mà chưa hoàn thành các án phạt hoặc yêu cầu xử lý từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: Phụ nữ mới