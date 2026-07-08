Cặp diễn viên Việt 7 năm vướng tin hẹn hò nay lại bí mật cùng đi du lịch ở Nga

Cặp diễn viên Việt được netizen đẩy thuyền nhiều nhất trong showbiz Việt phải kể tới Quỳnh Nga và Việt Anh. Mới đây, Quỳnh Nga đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc dạo phố tại thủ đô Moscow (Nga) kèm dòng trạng thái: "Mất bao lâu để đi đến đây nhỉ?". Trong clip, nữ diễn viên diện trang phục nữ tính, tạo dáng giữa một góc phố nổi tiếng của thành phố.

Đáng chú ý trên trang cá nhân, diễn viên Việt Anh cũng chia sẻ loạt ảnh check-in tại Moscow. Nam diễn viên hào hứng viết: "Hình như Hà Nội đang nóng lắm, nhiệt độ ngoài đường 60-70 độ nên mình gửi ngay mùa hè nước Nga về Hà Nội. Hy vọng Hà Nội sẽ mát mẻ như Moscow, nhiệt độ chỉ loanh quanh 15-18 độ thôi. Mùa hè nước Nga đẹp thật sự, mát mẻ, bình yên và thân thiện...".

Điều khiến cư dân mạng chú ý là cả hai đều đăng tải hình ảnh tại Moscow trong cùng khoảng thời gian. Dù không xuất hiện chung trong bất kỳ khung hình nào, việc liên tiếp check-in ở cùng một địa điểm đã làm dấy lên nghi vấn Việt Anh và Quỳnh Nga đang có chuyến du lịch cùng nhau. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng đây tiếp tục là một "hint" mới của cặp đôi sau nhiều năm liên tục bị đồn đoán có mối quan hệ đặc biệt.

Việt Anh và Quỳnh Nga bị soi đều check-in ở Nga. Nguồn: FBNV

Dù không xuất hiện chung trong bất kỳ khung hình nào, việc liên tiếp check-in ở cùng một địa điểm đã làm dấy lên nghi vấn cả hai đang có chuyến du lịch cùng nhau. Nguồn: FBNV

7 năm liên tục vướng nghi vấn hẹn hò

Việt Anh và Quỳnh Nga bắt đầu được khán giả ghép đôi từ năm 2019. Kể từ đó đến nay, cả hai nhiều lần bị soi đi du lịch, dự sự kiện, tụ họp bạn bè hay check-in tại những địa điểm giống nhau. Không ít lần, cư dân mạng còn phát hiện cả hai xuất hiện tại nhà riêng của đối phương hoặc đăng tải những bức ảnh có nhiều chi tiết trùng hợp khiến tin đồn hẹn hò liên tục bùng lên.

Tuy nhiên, xuyên suốt nhiều năm qua, Việt Anh và Quỳnh Nga đều phủ nhận chuyện yêu đương. Cả hai khẳng định chỉ là những người bạn thân thiết, đồng nghiệp gắn bó sau nhiều lần hợp tác trong các dự án phim truyền hình.

Về thông tin hẹn hò Quỳnh Nga, Việt Anh từng nói: "Tôi không có hình mẫu cụ thể. Tôi cũng không quan trọng tuổi tác hay bạn ấy đã kết hôn hay chưa, có con riêng con chung hay không cũng không phải rào cản. Bạn ấy từng kết hôn, từng có con càng tốt. Tôi nghĩ những người từng trải, có sự va đập, mất mát sẽ tần cùng tần sóng với mình hơn là các bạn trẻ chưa từng trải qua điều đó.

Mọi người đang quy chụp Quỳnh Nga nhưng có những yếu tố Quỳnh Nga chưa có ở trong đó. Mọi người hay quy chụp vì anh em chơi chung nhóm bạn bè quá thân thiết, đi đâu cũng có nhau, hai người còn đổ vỡ và cùng chưa có gì nên hay bị vun vào nhau. Chứ tôi và Quỳnh Nga chỉ đơn giản là anh em, đồng nghiệp".

Việt Anh và Quỳnh Nga từng công khai thể hiện tình cảm trên sóng livestream. Ảnh: FBNV

Việt Anh và Quỳnh Nga bắt đầu được khán giả ghép đôi từ năm 2019. Ảnh: FBNV

Đều là gương mặt quen thuộc của phim VTV

Việt Anh tên đầy đủ là Nguyễn Lê Việt Anh, sinh năm 1981, là một trong những nam diễn viên nổi bật của dòng phim truyền hình phía Bắc. Anh ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm như Chạy án, Người phán xử, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng, Cuộc chiến không giới tuyến... với sở trường đảm nhận những vai doanh nhân, phản diện hoặc nhân vật có nội tâm phức tạp. Ngoài diễn xuất, hiện anh còn phát triển hoạt động kinh doanh thực phẩm.

Trong khi đó, Quỳnh Nga sinh năm 1988, được khán giả biết đến sau danh hiệu Miss Audition 2007 trước khi lấn sân sang ca hát và diễn xuất. Cô gây ấn tượng với nhiều bộ phim như Lập trình cho trái tim, Về nhà đi con, Sinh tử, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ... Những năm gần đây, nữ diễn viên còn tích cực tham gia các chương trình truyền hình thực tế như Chị đẹp đạp gió.

Việt Anh và Quỳnh Nga đều là gương mặt quen thuộc trên sóng VTV. Ảnh: FBNV

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: Thanh niên Việt