Trung vệ phải ĐT Việt Nam: Phạm Xuân Mạnh số 2 khó ai số 1

Xuân Mạnh tập luyện cùng các đồng đội

Hà Nội FC được cho là đã có một mùa giải thất bại khi không thể giành bất kỳ danh hiệu nào ở V.League cũng như Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, với cá nhân Phạm Xuân Mạnh, mùa giải 2025/26 lại là mùa bóng thành công nhất của anh kể từ khi đầu quân cho đội bóng Thủ đô ở mùa giải 2023/24.

Theo thống kê, Xuân Mạnh đá chính 25/26 trận, có 1 pha kiến tạo và ghi 4 bàn thắng cho Hà Nội FC. Thậm chí, đây có thể xem là mùa giải hay nhất trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1996 kể từ khi được đôn lên đội một SLNA, không chỉ về số lần ra sân mà còn ở hiệu quả thi đấu và số bàn thắng ghi được.

Ở đây, chúng ta đang đề cập đến Phạm Xuân Mạnh trong vai trò một… hậu vệ phải. Cần nhấn mạnh điều đó vì đây là vị trí sở trường của anh. Chính ở vị trí này, Xuân Mạnh đã gặt hái nhiều thành công trong màu áo CLB, U23 Việt Nam cũng như ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Với nền tảng thể lực bền bỉ, khả năng lên công về thủ toàn diện, Xuân Mạnh luôn là một lựa chọn đáng tin cậy ở hành lang cánh phải. Những con số kể trên phần nào cho thấy giá trị của cầu thủ này.

Rõ ràng, Phạm Xuân Mạnh thành danh nhờ vị trí hậu vệ phải và cũng nhận được những bản hợp đồng có giá trị nhờ màn trình diễn ở vị trí này. Thế nhưng, trung vệ lệch phải mới là vai trò đưa anh lên một nấc thang mới trong sự nghiệp. Tại AFF Cup 2024, Phạm Xuân Mạnh được HLV Kim Sang Sik tin tưởng và đá chính 5/8 trận ở vị trí trung vệ phải. Cùng với Nguyễn Thành Chung và Bùi Tiến Dũng (đều đá chính 7/8 trận), Xuân Mạnh tạo nên bộ ba trung vệ chắc chắn, góp công lớn giúp Những chiến binh Sao Vàng lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

Cầu thủ của Hà Nội đã thể hiện được vị trí của mình tại AFF Cup 2024

Thực tế, việc Xuân Mạnh được bố trí đá trung vệ lệch phải từng khiến nhiều người bất ngờ, bởi như đã nói, cầu thủ gốc Nghệ An vốn sở trường ở hành lang cánh phải. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik đã lựa chọn anh nhờ khả năng bọc lót, phối hợp phòng ngự và đọc tình huống rất tốt. Bên cạnh đó, dù không có lợi thế về thể hình, Xuân Mạnh luôn thi đấu với nguồn năng lượng dồi dào, không ngại va chạm, xử lý tỉnh táo và sẵn sàng lăn xả khi cần thiết. Có lẽ vì vậy, anh luôn được xem là lựa chọn số 1 ở vị trí trung vệ phải, bất chấp ĐT Việt Nam sở hữu nhiều trung vệ chất lượng.

Mới đây nhất, trong trận đấu giao hữu đầu tiên trên đất Hàn Quốc, Xuân Mạnh tiếp tục được lựa chọn đá trung vệ phải. Trước đó, ở trận giao hữu gặp Bangladesh hồi tháng 3 trên sân Hàng Đẫy, trong sơ đồ 3-5-2, anh cũng đảm nhiệm vị trí này, với Duy Mạnh chơi ở trung tâm hàng thủ và Lê Ngọc Bảo đá lệch trái. Đó là trận đấu Xuân Mạnh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau tình huống đá phạt của Quang Hải. Trước đó, Tuấn Hải là người mở tỷ số cho ĐT Việt Nam. Trận đấu được định đoạt ngay trong hiệp 1, khi Hai Long ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 39.

Với phong độ ổn định, những con số ấn tượng và hiệu quả đã được kiểm chứng, nếu Phạm Xuân Mạnh tiếp tục được HLV Kim Sang Sik lựa chọn cho vị trí trung vệ phải của ĐT Việt Nam thì đó cũng không phải là điều quá bất ngờ.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: bongdaplus.vn