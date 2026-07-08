Hơn 40 điểm 10 môn Toán ở Lào Cai phản ánh đúng năng lực của thí sinh

Tra cứu điểm thi. Ảnh minh họa: TTXVN

Toàn tỉnh có 60 bài thi đạt điểm 10 môn Toán. Trong dải số báo danh từ 15009911 đến 15010257 gồm 346 thí sinh, có 262 em đạt từ 8 điểm trở lên, chiếm 75,7%.

Đáng chú ý, 43 trong tổng số 60 bài thi đạt điểm 10 nằm trong dải số báo danh này, trong khi 17 điểm 10 còn lại phân bố ở hơn 18.900 thí sinh khác.

Trao đổi với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, được biết, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tỉnh Lào Cai có 352 thí sinh đăng ký dự thi. Sau khi công bố kết quả thi, có 43 điểm 10 môn Toán ở 23 mã đề, tại 6 phòng thi chủ yếu thuộc các lớp chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học.

Tất cả số điểm 10 môn Toán nêu trên đều là của học sinh được xếp loại học lực giỏi hằng năm (từ lớp 10, lớp 11, lớp 12 của Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành); các em có thành tích trong học tập và rèn luyện tốt.

Đặc biệt, điểm học tập môn Toán cao. Có 18 em đạt giải học sinh giỏi các cấp; 16 em được tuyển thẳng vào các trường đại học top đầu (Bách Khoa, Quốc gia Hà Nội, Sư phạm Hà Nội, Ngoại thương…). Nhiều học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi: MOS, SAT, HSA, TSA, SPT...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, điểm 10 môn Toán chỉ tập trung ở các lớp chuyên khối khoa học tự nhiên như Toán, Vật lý, Hóa học và Tin học; không xuất hiện tình trạng điểm cao dàn trải ở các lớp chuyên khoa học xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết phân tích dữ liệu điểm thi, cho rằng có hiện tượng tập trung điểm cao tại một cụm số báo danh của tỉnh Lào Cai.

Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn

Nguồn tin: nhandan.vn