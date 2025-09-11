Xuân Son tham dự Cúp quốc gia 2025

Xuân Son được kỳ vọng sẽ sớm trở lại thi đấu.

Đây được coi là tín hiệu tích cực cho quá trình hồi phục chấn thương của tiền đạo sinh năm 1997, chân sút hàng đầu trên hàng công của đội bóng thành Nam và tuyển quốc gia.

Dù chưa thể trở lại thi đấu ngay lập tức, nhưng việc được điền tên vào danh sách chính thức của Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định cho thấy Xuân Son đang hồi phục rất tốt và đếm từng ngày để được ra sân thi đấu.

Từ đầu tháng 9, Xuân Son bắt đầu tập luyện trở lại cùng đồng đội và vẫn cần thêm thời gian để trở lại thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Thép Xanh Nam Định và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2025/2026 sẽ được gọi tên theo tên của nhà tài trợ mới là Chứng khoán LPBank.

Cúp Quốc gia 2025/26 sẽ khởi tranh từ ngày 12/9/2025 đến 28/6/2026, với sự tham dự của 25 câu lạc bộ chuyên nghiệp trong cả nước, bao gồm 14 câu lạc bộ V-League và 11 đội bóng hạng nhất quốc gia.

Ở giải đấu này, Thép Xanh Nam Định sẽ bắt đầu hành trình từ tứ kết mà không phải thi đấu vòng loại như nhiều đội bóng khác. Đối thủ của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt là đội thắng trong cặp đấu giữa Long An và Quy Nhơn United.

Tất cả các trận đấu tại Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 sẽ được FPT Play tường thuật trực tiếp trên các hạ tầng của đơn vị, bao gồm: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet…

Tác giả: Phú Phú

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn