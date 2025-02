Xử phạt tài xế xe khách vượt ẩu trên cao tốc

Theo đó, khoảng 14h30 cùng ngày, tài xế Nguyễn Tiến D. (SN 1981), trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định điều khiển ô tô khách BKS: 18B- 009.XX, lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đến Km205+500 (thuộc địa phận tỉnh Yên Bái), tài xế Nguyễn Tiến D. điều khiển xe đè vạch, lấn sang chiều ngược lại, vượt hàng loạt ô tô khác.

Hình ảnh xe khách vượt ẩu trên cao tốc.

Trình bày với CSGT, tài xế Nguyễn Tiến D đưa ra lí do vội chở khách về bến để biện minh cho hành vi gây mất an toàn giao thông của mình. Tuy nhiên, hành vi của tài xế Nguyễn Tiến D đã sai phạm Luật Trật tự an toàn giao thông.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 xử phạt tài xế xe khách.

Ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản xử phạt tài xế Nguyễn Tiến D với lỗi: "Vượt xe trong những trường hợp không được vượt".

Trước đó, vào ngày 6/2, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 cũng đã xử phạt tài xế Nguyễn Đình S. (SN 1976), trú tại tỉnh Vĩnh Phúc với lỗi tương tự, khi tài xế này điều khiển xe 88F-003.XX vượt ẩu.

Tác giả: Thủy - Hiền

Nguồn tin: cand.com.vn