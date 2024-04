Xử lý vụ tài xế xe đầu kéo chạy ngược chiều, thách thức tài xế xe tải

Ngày 10-4, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang xác minh, xử lý tài xế xe đầu kéo dừng xe giữa đường, cầm gậy gỗ thách thức tài xế xe tải vì không được nhường đường.

Hơn 8 giờ sáng 9-4, nam tài xế điều khiển xe đầu kéo chở tôn cuộn chạy dưới dạ cầu vượt Sóng Thần, thuộc phường An Bình, TP Dĩ An rồi xi nhan, chạy ngược chiều để rẽ trái vào công ty.

Lúc này hướng ngược lại có một xe tải đang chạy tới suýt dẫn tới va chạm với xe đầu kéo.

Xe đầu kéo đè vạch liền, chạy ngược chiều để qua đường rẽ vào công ty.

Sau một lúc đứng cự nhau không ai chịu nhường ai thì tài xế xe đầu kéo bước xuống, tay cầm thanh gỗ yêu cầu tài xế xe tải xuống xe nói chuyện nhưng người này không xuống. Tài xế xe đầu kéo cho rằng mình đã xi nhan xin đường. Còn tài xế xe tải nói đường vạch liền không được đè vạch qua đường.

Sau một lúc phân bua, được sự can ngăn của người dân thì 2 tài xế mới chịu di chuyển. Vụ việc sau đó được tài xế xe tải đăng camera hành trình và đoạn video quay được lên mạng xã hội.

Tài xế xe đầu kéo cầm theo gậy gỗ "nói chuyện" với tài xế xe tải

Nắm thông tin, Công an TP Dĩ An đã mời tài xế xe đầu kéo lên làm việc, người này tên Đ.N.X (32 tuổi, quê Nghệ An) và thừa nhận do nóng nảy, không kiềm chế được nên có hành vi gây mất an ninh trật tự.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an xác minh, xử lý.

Tác giả: Thống Nhất

Nguồn tin: congan.com.vn