Xử lý trách nhiệm chủ xe Thành Bưởi

Ngày 1-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với tài xế Hoàng Văn Tính (SN 1986, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Bị tước bằng lái vẫn chở khách!

Hoàng Văn Tính là tài xế của nhà xe Thành Bưởi. Rạng sáng 30-9, Tính điều khiển ô tô khách lưu thông trên Quốc lộ 20 hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng.

Khi đến xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Tính đã cho xe lấn trái và tông vào ô tô 16 chỗ do tài xế Nguyễn Văn Cảnh (ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển chở 9 hành khách lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả, tài xế Cảnh và 4 hành khách tử vong, 4 người khác bị thương.

Theo hệ thống camera giám sát hành trình, thời điểm xe khách Thành Bưởi gây tai nạn, xe này chạy tốc độ 69 km/giờ (quy định tối đa 50 km/giờ). Chưa kể, Tính đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe 3 tháng về hành vi điều khiển ô tô khách chạy quá tốc độ.

Ông Khuất Việt Hùng (thứ hai từ trái qua) cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thăm nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn Ảnh: NGUYỄN TUẤN

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã xử phạt 8 trường hợp liên quan tài xế xe khách Thành Bưởi chạy quá tốc độ. Trong 3 tháng gần đây, tài xế xe khách Thành Bưởi liên quan 2 vụ tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 20 qua huyện Định Quán và huyện Thống Nhất của tỉnh Đồng Nai, làm 7 người chết.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết công an sẽ mở rộng điều tra, xác định rõ trách nhiệm của chủ xe Thành Bưởi và những người liên quan vụ tai nạn ngày 30-9. "Chúng tôi sẽ mời chủ nhà xe Thành Bưởi làm việc, yêu cầu tiếp tục quán triệt các tài xế chấp hành nghiêm quy định của pháp luật" - đại tá Sơn nhấn mạnh. Theo ông, với nhà xe Thành Bưởi, khi kiểm tra phát hiện vi phạm sẽ cương quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm và không có can thiệp.

Vai trò thiết bị giám sát hành trình?

Liên quan vụ tai nạn này, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đề nghị Cục Đường bộ cung cấp toàn bộ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của tất cả xe khách và xe tải có gắn thiết bị hành trình lưu thông trên Quốc lộ 20 cho Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Lâm Đồng để kiểm tra.

Bình luận về vai trò của thiết bị giám sát hành trình, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, cho biết thực tế, các doanh nghiệp vận tải dùng thiết bị này để giám sát tài xế nhằm phục vụ việc quản lý của doanh nghiệp, phân định đúng - sai khi tai nạn xảy ra do tài xế hay doanh nghiệp là chủ yếu. "Việc dùng thiết bị giám sát hành trình nhằm ngăn ngừa, cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông do chạy quá tốc độ chưa thể hiện rõ nét, nếu như không muốn nói là không thực hiện được" - ông Quyền nhìn nhận.

Đề cập những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do tài xế lái xe quá tốc độ cho phép, ông Quyền cho rằng trước khi nói đến trách nhiệm của cơ quan quản lý thì trách nhiệm của chủ doanh nghiệp rất lớn trong việc quản lý, sử dụng thiết bị giám sát hành trình. "Nếu doanh nghiệp giám sát tốt việc vận hành của tài xế thông qua thiết bị giám sát hành trình thì tai nạn giao thông sẽ phần nào được kiểm soát và ngăn chặn" - ông Quyền nhận xét.

Tưởng sum vầy lại hóa chia ly 9 nạn nhân đi trên xe khách 16 chỗ bị xe Thành Bưởi tông trực diện đều là người huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Trong đó, 5 người cùng ngụ xã Đa Kai. Sáng 1-10, dù được các bác sĩ điều trị tích cực nhưng do vết thương quá nặng, bà Phạm Thị Mót (SN 1978, trú xã Đa Kai) đã không qua khỏi. Cách đây 2 năm, chồng bà Mót qua đời, bỏ lại 3 mẹ con. Vừa qua, con gái lớn của bà tìm được việc làm ở TP HCM, con gái út vừa đỗ đại học. Sáng 30-9, bà Mót đưa con gái út vào TP HCM nhập học và dự định ở lại tìm việc làm. "Bà Mót dự tính vào TP HCM kiếm việc làm, để tiện ở gần 2 con gái. Ở quê, gia đình bà không còn ai khi người chồng đã mất. Không ngờ, chuyến đi lại khiến 2 con bà Mót thành mồ côi" - ông Hà Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Đa Kai, chua xót. Châu Tỉnh

Tác giả: NGUYỄN TUẤN - VĂN DUẨN

Nguồn tin: Báo Người lao động