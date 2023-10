CLIP: Hiện trường vụ xe khách Thành Bưởi và ô tô 16 chỗ tông nhau khiến 9 người thương vong

Sáng 30-9, Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách Thành Bưởi và ô tô 16 chỗ khiến 4 người chết.

CLIP giây phút xe khách Thành Bưởi và ô tô 16 chỗ tông nhau khiến 9 người thương vong

Tại hiện trường ô tô 16 chỗ nát vụn. Xe khách Thành Bưởi hư hỏng nặng phần đầu.

Theo một tài xế, xe Thành Bưởi trước khi tông trực diện vào ô tô 16 chỗ thì đã va chạm với một xe tải khác.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, xe khách Thành Buởi biển số 50F-004.83 chạy trên Quốc lộ 20, hướng Đồng Nai đi Lâm Đồng.

Khi đi qua xã Phú Vinh, xe khách xảy ra va chạm với xe 16 chỗ chạy hướng ngược lại



Vụ tai nạn khiến 4 người chết, 5 người bị thương. Hiện các nạn nhân bị thương đã được chuyển về Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu.

Bước đầu ghi nhận có 4 người tử vong tại chỗ (3 nam, 1 nữ). Do tất cả đều là hành khách từ địa phương khác di chuyển ngang qua Đồng Nai nên lực lượng chức năng hiện vẫn đang xác minh danh tính.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người lao động