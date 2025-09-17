Xử lý nhóm học sinh lôi bạn vào nhà vệ sinh để "nói chuyện"

Hình ảnh bạo lực học đường do nhóm học sinh ghi lại

Ngay sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương và nhà trường đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc.

Theo báo cáo nhanh của nhà trường, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa N.Đ.Q với hai bạn cùng lớp là N.T.K và T.M.H.

Cụ thể, trong giờ ra chơi sáng 15-9, K và H đã cùng một số học sinh khác đưa Q vào nhà vệ sinh nam để "nói chuyện". Tại đây, H đã dùng chổi đánh Q nhiều lần, còn K dùng chân đá vào đầu và người bạn. Vụ việc bị một số học sinh đứng xem và quay video. Đến chiều cùng ngày, Q tiếp tục bị K và M (một học sinh lớp 8 khác) đánh trong lớp học.

Đoạn video sau đó đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Khi gia đình Q xem được, họ đã bày tỏ sự bức xúc và chia sẻ lại trên Facebook.

Thầy Nguyễn Xuân T, Hiệu trưởng ngôi trường nơi xảy ra vụ việc cho biết ngay khi nhận được thông tin, nhà trường đã cử Giáo viên chủ nhiệm và Tổng phụ trách Đội đến thăm hỏi gia đình em học sinh bị đánh và phối hợp với Công an xã điều tra. Nhà trường cũng đã thành lập Hội đồng kỷ luật, tạm thời đình chỉ học đối với các học sinh vi phạm để phục vụ công tác xác minh.

Trong ngày 16-9, Ban Giám hiệu nhà trường đã thăm và động viên em Q để giúp em ổn định tâm lý. Đại diện gia đình các học sinh liên quan cũng đã đến xin lỗi gia đình em Q. Hiện em Q đã được gia đình đưa đi khám tại bệnh viện. Sức khỏe và tâm lý của em đang dần ổn định. Nhà trường cam kết sẽ tiếp tục theo dõi, đồng hành và hỗ trợ em Q trong thời gian tới.

"Nhà trường kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đồng thời nỗ lực xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện để học sinh yên tâm học tập và phát triển toàn diện", thầy Nguyễn Xuân T khẳng định.

Tác giả: A.N

Nguồn tin: anninhthudo.vn