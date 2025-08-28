6 nữ sinh ở Thanh Hóa đánh bạn gây thương tích

Các bị cáo gồm: Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 2007), Vũ Lê Trâm (SN 2007) trú tại xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thị Giang (SN 2007), Nguyễn Thị Anh (SN 2008), Hoàng Thị Huyền Trang (SN 2007), Lê Phương Dung (SN 2008) trú tại xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa).

Phiên tòa xét xử các bị cáo.

Theo nội dung vụ án, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 05/10/2024, tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống cũ (nay là xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa) nhóm nữ sinh này đã có hành vi bạo lực đối với em Lê Vũ Gia Như. Các bị cáo đã dùng tay, chân, mũ bảo hiểm để đánh đập nạn nhân.

Cụ thể, Nguyễn Thị Ngọc Ánh có hành vi lăng mạ và xâm phạm thân thể em Như. Nguyễn Thị Giang và Nguyễn Thị Anh dùng mũ bảo hiểm cùng chân tay tấn công. Hoàng Thị Huyền Trang tham gia bằng cách kéo tóc, tát vào mặt. Vũ Lê Trâm và Lê Phương Dung cũng có hành vi đánh, gây thương tích cho nạn nhân.

Hậu quả, em Lê Vũ Gia Như bị tổn thương cơ thể 23%. Hành vi của nhóm nữ sinh này đã xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe của nạn nhân và gây mất an ninh, trật tự xã hội.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, tính chất mức độ phạm tội, khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của các bị cáo, trên cơ sở căn cứ Luật Tư pháp người chưa thành niên. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo với mức án từ 15 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tác giả: Thành Phan

Nguồn tin: congly.vn