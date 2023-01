Xử lý nhiều người đốt pháo lậu rầm rộ trong đêm giao thừa

Công an xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An xử lý một thiếu niên đốt pháo nổ trái phép trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão - Ảnh: DOÃN HÒA

Trưa 22-1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online xung quanh vụ việc người dân mang pháo ra quốc lộ rầm rộ đốt, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết lực lượng công an địa phương đã vào cuộc xử lý hành vi người dân đốt pháo nổ trái phép.

Tại xã Bảo Thành - khu vực mà Tuổi Trẻ Online đã đưa tin về việc người dân đốt pháo nổ - từ 16h chiều 21-1 (chiều 30 Tết) đến 5h sáng 22-1, Công an xã Bảo Thành đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 10 vụ, 10 người có hành vi đốt pháo trái phép.

Toàn huyện Yên Thành, công an các xã, thị trấn đã xử lý 25 người có hành vi đốt pháo trái phép.

Trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm về pháo từ ngày 15-9-2022 đến ngày 20-1, Công an huyện Yên Thành đã thu giữ 960 kg pháo các loại và các chất sản xuất pháo. Trong đó, đã khởi tố 9 vụ, 13 bị can vi phạm về pháo.

Một quả pháo tự chế được người dân đưa ra đốt bị công an thu giữ - Ảnh: DOÃN HÒA

"Trước tết Nguyên đán, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền cho người dân về hành vi cấm buôn bán, sử dụng, tàng trữ pháo nổ. Đêm giao thừa, công an huyện cũng thành lập các tổ tuần tra, giao công an xã kiểm soát tất cả các ngõ, xóm để phát hiện, xử lý những trường hợp sử dụng pháo nổ trái phép.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng công an và chính quyền địa phương đã hạn chế được tình trạng người dân đốt pháo nổ trái phép so với những năm trước. Chúng tôi đang củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật", một lãnh đạo Công an huyện Yên Thành thông tin.

Với hành vi đốt pháo trái phép, theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người dân sẽ bị xử phạt hành chính từ 5 - 10 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm nay xuất hiện nhiều loại pháo không gây tiếng nổ của nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu giải trí. Vì vậỵ, có tình trạng người dân trà trộn, lén sử dụng những loại pháo bị cấm cùng loại pháo được cấp phép này.

Thực tế, giữa pháo lậu, pháo hoa nổ và pháo không gây nổ được cấp phép có ranh giới rất mong manh, rất khó kiểm soát, phát hiện và xử lý người vi phạm.

Pháo của nhà máy Z121 và pháo lậu nước ngoài - Ảnh: DOÃN HÒA

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công an các đơn vị, địa phương Nghệ An đã đấu tranh quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo. Từ ngày 15-11-2022 đến ngày 15-1, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt 367 vụ, 498 người, thu hơn 2.644kg pháo; trong đó đấu tranh, khám phá nhiều vụ án, chuyên án lớn, được Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ