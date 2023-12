Xông vào nhà kề dao vào cổ thiếu nữ cướp tài sản

Theo kết quả điều tra, sáng 15/12, Vũ lái xe máy đến TP Vĩnh Long với mục đích cướp tài sản. Vũ phát hiện em N.T.N. (SN 2006, ngụ phường 3) đang ở nhà một mình nên dừng xe và đi thẳng vào nhà.

Âu Thiên Vũ tại cơ quan Công an.

Đối tượng lấy dao kề vào cổ nạn nhân và buộc phải đưa điện thoại. Do điện thoại có cài mật khẩu, Vũ không mở được nên đã trả lại và yêu cầu nạn nhân đưa tiền. Nạn nhân đã đưa 3 triệu đồng, Vũ ra xe bỏ chạy.

Do sợ hãi, nạn nhân không trình báo cơ quan Công an. Ngày 17/12, gia đình phát hiện sự việc nên đã trình báo cơ quan Công an. Vũ bị bắt giữ và thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Tác giả: Hoàng Thân

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân