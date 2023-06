Xôn xao vụ đào tảng đá có hình giống con rùa được trả giá hơn 1 tỷ đồng

Your browser does not support the video tag.

Ngày 11/6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin người đàn ông trong lúc đào đất làm móng nhà phát hiện một tảng đá có hình thù giống con rùa. Sau đó, gia chủ bán cho một người trong xã với giá hơn 1 triệu đồng. Người này tiếp tục bán cho một người khác ở xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ với giá 100 triệu. Sau đó, một người ở Hà Nội biết thông tin đã ra giá hơn 1 tỷ đồng.

Hai hòn đá đã được bán đi với giá ban đầu là 1 triệu đồng. Ảnh NA.

Theo xác minh, sự việc diễn ra ở xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Cách đây một tuần, người đàn ông ở xóm Tân Đông, xã Đồng Văn trong lúc múc đất làm móng nhà, phát hiện tảng đá có hình thù giống con rùa và một tảng đá giống con cá voi. Do va phải gàu máy múc nên tảng đá hình con cá voi bị gãy đoạn đuôi. Sau đó, cả hai tảng đá được bán đi nhưng người dân quan tâm nhất vẫn là đá hình con rùa.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn cho biết, chưa nghe thông tin về việc người dân đào được tảng đá hình con rùa, cũng chưa nhận được báo cáo từ xóm. Ông chủ tịch xã cho biết sẽ kiểm tra lại thông tin trên.

