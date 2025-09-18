Xôn xao suất cơm “25k + 5k công nấu” tại một trường tiểu học ở Nghệ An

Ngày 17/6, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một suất cơm với khẩu phần ăn gồm các món: Cơm trắng, canh rau, đậu và cá kèm theo nội dung: Cơm trưa bán trú (25k+5k công nấu) của các cháu trường TH Quỳnh Liên (Quỳnh Lưu), Nghệ An. Hình ảnh và thông tin này sau đó nhận được nhiều phản hồi trái chiều từ cộng đồng mạng.

Suất cơm tại trường Tiểu học Quỳnh Liên (Nghệ An) gây xôn xao. Ảnh: KT.

Trên trang fakebook cá nhân có tên Khánh Linh đăng tải bức ảnh suất cơm kèm theo nội dung: "Suất cơm Trường Tiểu học Quỳnh Liên, phường Hoàng Mai, Nghệ An. 30k (25k + 5k cô nuôi).

Con không ưng ăn bán trú, mẹ cứ bắt ăn. Hóa ra là vì như thế này. Là một phụ huynh mình nhìn cũng không ăn nổi huống gì các con. Yêu cầu nhà trường phải giải thích rõ vì số tiền phụ huynh bỏ ra không thể ăn như thế này được".

Một loạt fakebook cá nhân và trang mạng xã hội có hàng triệu lượt theo dõi cũng đã đăng tải nội dung tương tự. Nhiều bình luận cho rằng, suất cơm như thế mà 30k à? cùng hàng nghìn bình luận tiêu cực khác.

Sáng ngày 18/6, bà Ngô Thị Hồng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quỳnh Liên cho biết, suất cơm lan truyền trên mạng xã hội là suất cơm tại Trường tiểu học Quỳnh Liên vào trưa ngày 16/9. Nhưng đây là suất cơm riêng cho một giáo viên ăn kiêng của trường chứ không phải dành cho học sinh. Còn thực đơn một suất ăn trưa của học sinh bán trú tại trường vào ngày 16/9, gồm: Cá thu chiên rim mặn ngọt, đậu leo xào thịt băm, canh rau ngót thịt băm và cơm trắng.

Như vậy khẩu phần có đủ cá, thịt, rau, canh và cơm. Tuy nhiên để các cháu ăn được nhiều rau thì nhà trường đã cho thịt vào với rau và canh.

Bà Hồng xác nhận, suất cơm đăng tải lên mạng xã hội có các món giống thực đơn cho học sinh bán trú ăn trưa ngày 16/9 nhưng lượng cơm và thức ăn nhiều hơn.

Trường mới tổ chức ăn bán trú cho hơn 300 học sinh trong 2 ngày 15 và 16/9, mỗi suất cơm giá 25.000 đồng.

Bà Hồng khẳng định, việc đăng tải thông tin, suất cơm 25k + 5k công nấu như một số trang mạng đã đưa là hoàn toàn sai.

Theo bà Hồng, việc giáo viên chụp ảnh về suất ăn kiêng của mình rồi gửi vào nhóm phụ huynh nhưng không thông tin cụ thể, đầy đủ khiến phụ huynh hiểu lầm đó là suất cơm của học sinh.

“Mong muốn phụ huynh và cộng đồng mạng cần kiểm chứng thông tin, không làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự nhà trường và giáo viên. Đính chính suất ăn 25000, không phải 25k + công nấu như một số trang mạng đã đưa”, bà Hồng nói.

Suất cơm cho học sinh Trường Tiểu học Quỳnh Liên trưa ngày 16/9. Ảnh: Trường Tiểu học Quỳnh Liên cung cấp.



Ông Hồ Văn Cậy, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Mai cho biết, thông tin suất cơm 30.000 đồng như hình ảnh đăng tải lên mạng xã hội là thông tin thất thiệt. Việc kiểm soát chất lượng bữa ăn tại trường tiểu học Quỳnh Liên ngoài con người còn có camera giám sát. Hiện xã đã đề nghị Công an phường Quỳnh Mai vào cuộc.

Được biết, sáng nay phường Quỳnh Mai đã thành lập đoàn vào cuộc xác minh để làm rõ sự việc.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV