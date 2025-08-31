Nhà hàng Thủy Linh nhận sai vụ suất cơm 'giá chát'

Bộ phận điện lực Nghệ An làm việc ngày đêm nhằm khẩn trương khắc phục sự cố mất điện sau bão số 5. Ảnh: Khánh Linh.

Cơn bão số 5 vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho Nghệ An, trong đó các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Phú… của thành phố Vinh (cũ) bị ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng.

Đặc biệt, bão tố, giông lốc đã làm gãy đổ hơn 1.700 cột điện, đây là nguyên nhân chính gây ra tình trạng mất điện kéo dài, qua đó làm xáo trộn, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt thường nhật của người dân “thành phố Vinh”.

Nhận thấy tính chất cấp thiết, Công ty Điện lực Nghệ An đã tập trung, huy động nhân lực khẩn trương đẩy nhanh quá trình khắc phục. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động, đơn vị này đã ký hợp đồng, đặt 200 suất cơm tại Nhà hàng Thủy Linh (phường Vinh Phú), định mức 130.000 đồng/suất.

Tuy nhiên trên thực tế chất lượng bữa ăn quá “hẻo”, thậm chí có dấu hiệu bị bớt xén. Bộ phận lao động nhận thấy suất ăn không đảm bảo nên đã có ý kiến phản ánh lên cấp trên, sau khi tiếp nhận thông tin Công ty Điện lực Nghệ An đã nhanh chóng làm việc với phía Nhà hàng Thủy Linh để làm rõ trắng đen.

Nhà hàng Thủy Linh là đơn vị cung cấp thức ăn, tuy nhiên chất lượng các suất cơm quá "hẻo". Ảnh: Dương Quốc Vân.

Sáng 28/8, xác nhận với PV Báo Nông nghiệp và Môi trường, ông Phạm Công Thành, Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An khẳng định: “Nhà hàng Thủy Linh đã nhận sai trong việc này”.

Theo đó, phía nhà hàng thừa nhận sơ suất trong khâu chuẩn bị, nguyên nhân được cho là khan hiếm thực phẩm sau bão. Nhà hàng Thủy Linh sau đó đề xuất chỉ tính 60.000 đồng/suất, thậm chí sẽ miễn phí toàn bộ các suất ăn.

Sự việc nêu trên gây nhiều bức xúc trên mạng xã hội, nhất là trong bối cảnh thiên tai gây ra áp lực chất chồng. Hàng loạt ý kiến cho rằng cần cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc, xử lý nghiêm tình trạng “chặt chém” phản cảm.

Tác giả: Việt Khánh

Nguồn tin: nongnghiepmoitruong.vn