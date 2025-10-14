Xôn xao hình ảnh DJ Ngân 98 xuất hiện trên poster hội chợ thương mại ở Khánh Hòa

Hình ảnh nữ DJ Ngân 98 xuất hiện trên poster quảng bá Hội chợ thương mại Katê 2025 - Ảnh mạng xã hội

Ngày 13-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do bị can Võ Thị Ngọc Ngân (thường gọi là Ngân 98) thực hiện.

Tối cùng ngày, trên một số diễn đàn mạng xã hội lan truyền tấm poster quảng bá Hội chợ thương mại Katê năm 2025 diễn ra từ ngày 18 đến 26-10 tại khu công viên biển Bình Sơn (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa), đáng chú ý trong poster này có sự xuất hiện trình diễn của DJ Ngân 98 và một số nghệ sĩ khác.

Theo quan sát của phóng viên, các poster có hình Ngân 98 diện trang phục biểu diễn, in dòng chữ "Ngôi sao ca múa nhạc hàng đêm" vẫn được dán tại khu vực cổng chính của hội chợ. Nhiều người dân địa phương tỏ ra bất ngờ khi thấy hình ảnh này vẫn chưa được tháo gỡ.

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Sở Công Thương Khánh Hòa - cho biết hội chợ nêu trên do sở này cấp phép, phía doanh nghiệp tổ chức hội chợ đã mời các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại đêm nhạc của hội chợ.

Theo ông Nhựt, Sở Công Thương sẽ phối hợp cùng đơn vị tổ chức rà soát lại toàn bộ khách mời, ấn phẩm quảng bá, hình ảnh của sự kiện trên tinh thần tuân thủ nghiêm theo quy định pháp luật.

"Sự kiện đã mời một số nghệ sĩ từ trước, đến thời điểm hiện tại xảy ra diễn biến mới nên phải tính toán lại phù hợp quy định pháp luật" - ông Nhựt cho hay.

Ngân 98 được xác định là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop. Theo kết quả điều tra, Ngân 98 thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do bà T.T.T. - mẹ của Ngân đứng tên giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V. đứng tên). Trên thực tế mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Tác giả: Nguyễn Hoàng - Đức Cường

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ