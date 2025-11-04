Xôn xao cô gái tố bạn cùng phòng ở bẩn, rác vứt khắp nhà

Mới đây, chủ tài khoản tên zeengeegie đã đăng đàn "cầu cứu" cộng đồng mạng khi phải chịu đựng thói quen sinh hoạt khủng khiếp của bạn cùng phòng. Những bức ảnh được công bố không chỉ đơn thuần là bừa bộn, mà như một "bãi chiến trường" của rác thải và đồ dùng cá nhân.

Một cô gái đăng đàn tố bạn cùng phòng.

Trong những hình ảnh đó, hàng loạt túi rác đen to tướng được chất thành đống, tràn cả ra ngoài, biến góc phòng thành một bãi chứa rác công cộng. Hộp carton, bao bì xốp sau khi mua sắm cũng được vứt tùy tiện. Thậm chí, khẩu trang y tế đã dùng cũng nằm ngay dưới sàn.

Các góc nhà ngập rác.

Điểm gây ám ảnh nhất chính là khu vực vệ sinh. Bồn rửa mặt cáu bẩn, ngập đầy tóc rụng và những miếng bông tẩy trang đã qua sử dụng (còn dính mỹ phẩm hoặc dịch thể màu đỏ) mà không hề được dọn dẹp. Đây là minh chứng rõ nhất cho sự thiếu ý thức vệ sinh cá nhân cơ bản.

Khu vực bồn rửa mặt đầy tóc.

Bài đăng nói trên nhanh chóng thu hút sự chú ý cực lớn với hơn 772.000 lượt xem, 6400 lượt bày tỏ cảm xúc và hàng trăm lượt chia sẻ, trở thành chủ đề "nóng" trên mạng xã hội.

Ngay lập tức,cộng đồng mạng đã để lại những bình luận bày tỏ sự kinh hãi cô gái ở bẩn và cảm thông với chủ bài viết:

Một bình luận với toàn tính từ miêu tả cảm xúc: "Kinh tởm, gớm ghiếc, gớm guốc, ghê rợn, ghê tởm, buồn nôn, mắc ói, khó chịu, rùng mình, tởm lợm, nhớp nhúa, bẩn thỉu, hôi hám, thối tha, dơ dáy...". Bình luận này đã tóm gọn hoàn hảo cảm xúc của số đông.

Nhiều người bày tỏ không tin vào mắt mình: "Ủa ý là có người như vậy thiệt luôn hả trời???"

Một người khác "ngậm ngùi" chia sẻ về câu chuyện của bản thân cũng gặp cảnh tương tự: "Vẫn sạch hơn bà cùng phòng t." cho thấy đây không phải là một câu chuyện hiếm.

Có thể thấy, việc sống chung với một người quá bừa bộn, thiếu vệ sinh không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến tâm lý người còn lại. Chủ bài viết có lẽ cần một giải pháp quyết liệt hơn để chấm dứt chuỗi ngày "sống chung với lũ" này, như việc góp ý thẳng thắn hay thể hiện thái độ rõ ràng với bạn cùng phòng.

Tác giả: Trầm Phương

Nguồn tin: kienthuc.net.vn