Xóa sổ băng trộm nghiện heroin chuyên đột nhập biệt thự, căn hộ cao cấp

Pháp luật

Tối 25/11, Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (Đội 4) phối hợp Công an TP Thủ Đức, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ băng nhóm chuyên trộm đột nhập các biệt thự, căn hộ cao cấp lấy cắp tài sản liên tỉnh từ miền Trung vào các quận, huyện thuộc TP Hồ Chí Minh.