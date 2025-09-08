Xóa đường dây lô đề quy mô lớn do các “quý bà” điều hành

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện Phan Thị Thuý (SN 1981), Nguyễn Thị Kim Quy (SN 1979), cùng trú phường An Khê, thành phố Đà Nẵng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức số đề nên đã đưa vào diện theo dõi, quản lý.

Các đối tượng liên quan trong chuyên án.

Sau thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm thu thập thông tin, tài liệu, cơ quan công an xác định Phan Thị Thuý, Nguyễn Thị Kim Quy và Đỗ Thị Phương Thiện (SN 1969), trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng có sự câu kết với nhau, hình thành đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức số đề nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Các đối tượng này có nhiều thủ đoạn đối phó, nhằm che dấu hành vi phạm tội của mình như thường xuyên thay đổi phương thức nhận, chuyển tịch đề; thay đổi phương thức giao nhận tiền thắng thua; ứng dụng triệt để các công cụ trên nền tảng mạng xã hội vào hoạt động phạm tội...

Ban chuyên án đã quyết định triệu tập làm việc các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Kim Quy, Phan Thị Thúy, Đỗ Thị Phương Thiện, Nguyễn Thị Kiều Thu (SN 1972), trú phường Hòa Khánh; Trần Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1982) và Đào Nguyễn Linh (SN 1972), cùng trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Tang vật thu giữ gồm 8 điện thoại di động, hơn 100 trang tài liệu thể hiện nội dung liên quan đến việc chuyển nhận số đề của các đối tượng.

Tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Kim Quy, Phan Thị Thúy, Đỗ Thị Phương Thiện

Đấu tranh bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề thắng thua bằng tiền. Trong thời gian từ tháng 4/2025 - 4/9/2025, cơ quan Công an xác định được số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của Quy, Thúy, Thiện và các đối tượng có liên quan khoảng 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Kim Quy, Phan Thị Thúy, Đỗ Thị Phương Thiện về các hành vi “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Tác giả: CTV Nguyên Hưng



Nguồn tin: Báo VOV