Xóa bỏ dần độc quyền trên thị trường điện

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 70/2025 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sớm mua bán điện trực tiếp

Theo Nghị quyết 70, Bộ Chính trị yêu cầu đẩy mạnh cơ cấu lại ngành điện, tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch và bền vững. Trong đó, triển khai hiệu quả cơ chế mua bán điện trực tiếp; đồng thời tăng quyền của khách hàng trong việc lựa chọn đơn vị cung cấp điện phù hợp với nhu cầu. Cùng với đó, đổi mới cơ chế giá truyền tải điện để thu hút mạnh mẽ khu vực tư nhân đầu tư phát triển lưới truyền tải.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho rằng Nghị quyết 70 trở thành "ngọn đèn soi sáng, dẫn đường" cho toàn bộ lĩnh vực năng lượng trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu; thách thức lớn là khâu tổ chức triển khai trong thực tế.

"Đây là giai đoạn đòi hỏi sự quyết liệt, sáng tạo và tinh thần "làm ngay, làm luôn". Không còn khái niệm tiến từng bước mà ngay từ năm 2025, ngành điện phải giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách" - Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh.

Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới cơ chế giá truyền tải điện để thu hút mạnh mẽ khu vực tư nhân đầu tư. Ảnh: EVNHANOI

Thị trường điện cạnh tranh có 3 cấp độ: phát điện; mua, bán buôn điện và bán lẻ điện. Tuy vậy, ở khâu bán lẻ, người tiêu dùng vẫn chưa thể tùy chọn công ty điện mà chủ yếu mua qua các tổng công ty của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), dù đã có quy định cho phép mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn từ năm 2024.

Ông Hong Sun, Chủ tịch Danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham), kỳ vọng cơ chế mua bán điện trực tiếp sớm được tháo gỡ. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc tại Việt Nam mua được điện sạch từ các nhà sản xuất điện tái tạo lớn, đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững.

Theo PGS-TS Đặng Trần Thọ, Viện trưởng Viện Công nghệ Năng lượng - Đại học Bách Khoa Hà Nội, một trong những điều kiện cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi năng lượng thành công là hình thành thị trường điện cạnh tranh thực chất, xây dựng chính sách giá điện linh hoạt, phản ánh đúng chi phí, tín hiệu thị trường và khả năng chi trả của nền kinh tế. Hiện nay, thị trường điện Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào mô hình một người mua (EVN), chưa phát triển đầy đủ thị trường điện bán buôn, thị trường bán lẻ cạnh tranh, cũng như chưa có thị trường phụ trợ thật sự.

Các mô hình sử dụng năng lượng hiệu quả, phản ứng phụ tải, số hóa hệ thống điện, điện áp mái công nghiệp vẫn còn ở giai đoạn thí điểm, thiếu khung pháp lý rõ ràng. Thị trường điện cạnh tranh bán lẻ chưa hình thành, cơ chế DPPA chưa được triển khai đại trà, dẫn đến sự thiếu linh hoạt trong điều phối nguồn điện sạch đến DN có nhu cầu.

DPPA giữa nhà đầu tư năng lượng tái tạo và khách hàng lớn (DN FDI, khu công nghiệp, tập đoàn đa quốc gia) cũng cần được triển khai rộng rãi trên cả nước. Điều này sẽ thúc đẩy tiêu thụ điện xanh, giảm gánh nặng điều độ cho EVN và hỗ trợ các DN thực hiện cam kết về phát triển bền vững, trung hòa carbon trong chuỗi cung ứng.

Bảo đảm môi trường pháp lý ổn định

Về truyền tải điện, PGS-TS Đặng Trần Thọ kiến nghị mở rộng hình thức đầu tư ngoài nhà nước theo phương thức đối tác công - tư (PPP) hoặc mô hình đầu tư theo PPP mà nhà đầu tư tự bỏ vốn xây dựng công trình hạ tầng, giữ quyền sở hữu và kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định không có nghĩa vụ bàn giao lại cho Nhà nước sau đó (BOO).

Các DN có thể được phép xây dựng trạm biến áp và đường dây đấu nối riêng trong các cụm năng lượng tái tạo - công nghiệp. Quy trình phê duyệt các tuyến truyền tải từ 110 KV trở lên cần được rút gọn; đồng thời áp dụng công nghệ số, giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA), thiết bị tự động hóa và phân vùng điều độ để nâng cao năng lực lưới điện.

TS Bùi Thanh Minh - Phó Giám đốc chuyên môn, Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) - cho rằng cần tổ chức triển khai hiệu quả Nghị định 57/2025 về cơ chế mua bán điện trực tiếp, cho phép các DN sử dụng điện lớn ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị phát điện năng lượng tái tạo. Đây là một bước đi quan trọng trong quá trình phát triển thị trường điện cạnh tranh và hình thành các cụm công nghiệp xanh.

Để cơ chế này phát huy hiệu quả, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cần đồng thời ban hành các hướng dẫn kỹ thuật cụ thể về đấu nối, phân bổ chi phí truyền tải, cơ chế thanh toán và bảo đảm an toàn hệ thống.

Theo TS Bùi Thanh Minh, việc bảo đảm môi trường pháp lý ổn định và công khai là yếu tố then chốt để khu vực tư nhân yên tâm đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Việc này sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu điện năng gia tăng, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn 2026-2030, cũng như thực hiện thành công các mục tiêu phát triển tiếp theo.

TS Bùi Thanh Minh nhấn mạnh cần triển khai các chương trình hỗ trợ DN nhỏ và vừa xây dựng chiến lược phát triển bền vững theo tiêu chuẩn ESG (môi trường - xã hội - quản trị), tiếp cận tín dụng xanh, nâng cao năng lực kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế carbon thấp.

Đề xuất phân bổ khoản lỗ gần 45.000 tỉ đồng của EVN vào giá điện Bộ Công Thương vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2025 về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, đề xuất đưa khoản lỗ 44.792 tỉ đồng của EVN, đồng thời phân bổ chênh lệch tỉ giá đánh giá lại chưa được phân bổ, chênh lệch tỉ giá chưa được ghi nhận và thanh toán cho các nhà máy điện theo thỏa thuận tại hợp đồng mua bán điện vào giá bán lẻ điện bình quân. Theo Bộ Công Thương, điều kiện thời tiết, tình hình thủy văn 7 tháng đầu năm 2025 gặp nhiều thuận lợi, góp phần giúp kết quả sản xuất - kinh doanh của EVN khả quan hơn so với kế hoạch. Với việc bổ sung khoản chi phí khác liên quan làm EVN lỗ trong các năm 2022-2023, việc điều hành giá điện các tháng cuối năm dự kiến chưa ảnh hưởng tới giá bán lẻ điện bình quân hiện hành sau khi được tính toán, cập nhật phân bổ khoản chi phí khác trong thời gian tới; mức độ ảnh hưởng là nhỏ (mức điều chỉnh có thể từ 2% đến dưới 5%, thuộc thẩm quyền EVN quyết định sau khi Bộ Công Thương có ý kiến). Theo báo cáo của EVN, nếu điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng 3% vào tháng 10-2025 thì sẽ tác động làm tăng CPI (chỉ số giá tiêu dùng) năm 2025 khoảng 0,03 điểm phần trăm. Ông ĐOÀN NGỌC DƯƠNG, Phó Cục trưởng Cục Điện lực - Bộ Công Thương: Cần cơ chế, chính sách, thị trường hiện đại Ngành điện cần một hệ thống cơ chế, chính sách và thị trường hiện đại. Vì vậy, phải khẩn trương hoàn thiện thị trường điện cạnh tranh, xây dựng cơ chế tín chỉ carbon, định giá phát thải, thúc đẩy tài chính xanh và các hình thức hợp tác công - tư. Đây là nền tảng để huy động nguồn lực tư nhân và quốc tế để chuyển đổi năng lượng, cũng không thể thiếu vai trò của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo đó, cần đầu tư vào các công nghệ như lưu trữ năng lượng, trí tuệ nhân tạo (AI) trong điều hành hệ thống điện, các vật liệu mới và đặc biệt là công nghệ sản xuất hydrogen xanh. Ông NGUYỄN ANH TUẤN, Tổng Giám đốc EVN: Sớm áp dụng cơ chế giá điện 2 thành phần Tập đoàn đã giao các ban chức năng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 70. Theo đó, bám sát các quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 70, đặc biệt trong việc hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách. Cần sớm áp dụng cơ chế giá điện 2 thành phần. Nếu được triển khai đầy đủ, minh bạch, cơ chế này sẽ loại bỏ tình trạng phải duy trì chênh lệch giá giữa các đối tượng mua điện. Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế huy động nguồn điện phù hợp với an ninh năng lượng; ưu tiên các nguồn nền (than, khí) theo đặc thù kỹ thuật vận hành. Đồng thời, khuyến khích năng lượng tái tạo, đầu tư hệ thống lưu trữ, bảo đảm khả năng tham gia thị trường điện minh bạch, công bằng… PGS-TS TRẦN VĂN BÌNH, giảng viên cao cấp Đại học Bách khoa Hà Nội: Hành trình không dễ dàng Xây dựng thị trường điện cạnh tranh tới khâu bán lẻ sẽ là hành trình không dễ dàng. Trước hết, cần gỡ ngay vướng mắc để các hộ tiêu thụ lớn như nhà máy thép, xi măng hay các cơ sở sản xuất quy mô lớn mua điện trực tiếp với các nhà máy phát điện. Việc này sẽ giúp giảm bớt nhiều khâu trung gian. Nhà nước cần chủ động thúc đẩy quá trình này thông qua việc hoàn thiện khung pháp lý để bảo đảm hoạt động kinh doanh diễn ra đúng luật. Tác giả: Lê Thúy

Nguồn tin: Báo Người lao động