Xô xát trong quán bida, nam sinh lớp 12 ở Quảng Trị ngã quỵ, nguy kịch

Hiện trường vụ xô xát khiến một nam sinh lớp 12 hiện đang nguy kịch. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 8/12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hai đoạn clip ghi lại cảnh vụ xô xát giữa hai thanh niên trong một quán bida trên địa bàn phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị.

Trong clip, một thanh niên bất ngờ lao tới tấn công người còn lại. Cả hai sau đó đánh nhau ngay cạnh bàn bida. Trong lúc giằng co, một người leo lên bàn, mất thăng bằng rồi ngã xuống, nằm bất động.

Vụ việc được xác định xảy ra vào tối 7/12. Nạn nhân được người thân đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu, sau đó chuyển thẳng lên Bệnh viện Trung ương Huế do tình trạng nguy kịch.

Theo chính quyền phường Ba Đồn, cả hai thanh niên liên quan đều cư trú trên địa bàn, trong đó nam sinh lớp 12 của một trường THPT hiện đang được các bác sĩ theo dõi đặc biệt.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ diễn biến vụ việc và chờ kết quả giám định để xác định nguyên nhân, đồng thời xử lý theo quy định.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: baophapluat.vn