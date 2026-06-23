Khởi tố vụ án cho vay lãi nặng, lãi suất hơn 109%/năm

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng cuối năm 2024, Nguyễn Thị Thanh Hoàn (47 tuổi, ở phường Hồng Bàng, Hải Phòng) đã cho một phụ nữ cùng địa phương vay số tiền khoảng 850 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hoàn tại cơ quan công an.

Hai bên thỏa thuận mức lãi suất lên tới 109,5%/năm, cao gấp nhiều lần mức lãi suất tối đa được pháp luật dân sự cho phép. Ngoài ra, các bên còn thống nhất tiền lãi phải được thanh toán vào ngày 20 hằng tháng. Trường hợp người vay không trả lãi đúng hạn, khoản lãi phát sinh sẽ được cộng dồn vào tiền gốc để hình thành khoản vay mới cho tháng tiếp theo.

Theo cơ quan điều tra, với phương thức tính lãi trên, đến ngày 23/6/2025, người vay phải thanh toán tổng số tiền hơn 1,515 tỷ đồng, bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Ngày 16/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra trong các năm 2024 và 2025 tại phường Hồng Bàng.

Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hùng Minh

Nguồn tin: congly.vn