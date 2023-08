Xét xử “bà trùm” cùng đồng bọn mua bán, chế tạo hàng trăm khẩu súng

Đây là án liên quan đến vũ khí quân dụng lớn nhất miền Tây Nam Bộ trong thời gian qua.

Quang cảnh phiên xét xử.

Theo cáo trạng, vào khoảng 3h ngày 22/8/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an TP Rạch Giá bắt quả tang Dương Minh Tuấn có hành vi tàng trữ ma túy loại Methamphetamine tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Hùng Sơn, phường Vĩnh Thanh Vân (TP Rạch Giá). Qua khám xét chỗ ở của Tuấn, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ nhiều dụng cụ, thiết bị để chế tạo súng.

Qua quá trình điều tra, Tuấn khai nhận, đã lên mạng xã hội học, nghiên cứu cách thức chế tạo súng bắn đạn thể thao, đạn cao su và đặt mua các loại súng ZP-5, súng Sky và các linh kiện khác để chế tạo súng.

Theo đó, từ 5/2022 đến 8/2022, Dương Minh Tuấn thuê Trần Văn Năng (SN 1983, ngụ phường An Hòa, TP Rạch Giá) cắt tiện 6 bộ ống đồng để chế tạo súng. Khi đã có đầy đủ các bộ phận, Tuấn sử dụng các phương tiện, công cụ để lắp, ráp hoàn chỉnh 15 khẩu súng bắn được đạn thể thao, đạn cao su.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Để có đạn cao su sử dụng cho các khẩu súng do mình chế tạo, Tuấn đã liên hệ với Cao Văn Hoài (SN 1995) và vợ Hoài là Võ Ngọc Trăm (SN 1996), tạm trú ở phường An Hòa, TP Rạch Giá để mua. Trăm đồng ý và bán cho Tuấn với giá là 74.000đồng/viên, Tuấn đồng ý và mua khoảng 30 viên đạn.

Sau khi thử súng chế tạo thành công, và có chỗ để mua đạn, lúc này Tuấn bắt đầu bán súng và đạn cho các đối tượng có nhu cầu. Các khẩu súng và đạn Tuấn đã bán cho các đối tượng nói trên với giá từ 1 triệu đến 5,5 triệu đồng. Dương Minh Tuấn đã mua bán, tàng trữ và chế tạo súng quân dụng (theo kết luận giám định) là 9 khẩu có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, thuộc danh mục vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, khi tiến hành bắt giữ Cao Văn Hoài và Võ Ngọc Trăm, qua khám xét chỗ ở 2 vợ chồng này Công an đã phát hiện thu giữ 70 khẩu súng, 239 viên đạn, 16 vỏ đạn và một số tang vật khác. Hoài và Trăm khai nhận nguồn súng và đạn là của Vũ Thị Diệp ở TP Hồ Chí Minh cung cấp.

Mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra đã bắt Vũ Thị Diệp. Qua khai thác, Diệp thừa nhận vào năm 2019, Diệp cùng chồng là Phạm Thành Long cư trú ở ấp Tân Định, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi khởi tố về hành vi tàng trữ hàng cấm. Ngày 8/7/2022, TAND huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Long 3 năm 6 tháng tù; Diệp 3 năm tù. Do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Diệp được tạm hoãn thi hành án.

Bị cáo Vũ Thị Diệp tại phiên tòa.

Mặc dù đang trong thời gian được tạm hoãn thi hành án, nhưng Diệp vẫn tiếp tục phạm tội. Khoảng đầu năm 2022, Diệp thỏa thuận với Đặng Quốc Huân (SN 1995, ngụ phường Phước Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) sử dụng tài khoản Facebook đăng hình ảnh các loại súng để rao bán. Đến tháng 7/2022, do không có người nhận hàng tại TP Hồ Chí Minh để chuyển đi các nơi nên Huân liên hệ với Đặng Văn Tỉnh (SN 1997, ngụ phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thuê Tỉnh đi nhận và chuyển hàng theo yêu cầu của Huân.

Cũng trong tháng 7/2022, theo yêu cầu của Vũ Thị Diệp cần mở kho cất giấu súng tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) và người nhận hàng từ TP Hồ Chí Minh để đóng gói, chuyển bán cho người mua, Huân đã liên hệ với anh trai của mình là Đặng Quốc Ánh (SN 1994, ngụ huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) thuê căn nhà trên đường Lê Hồng Phong (TP Nha Trang) và giao lại cho Ánh quản lý. Từ tháng 7/2022 đến khi bị bắt, Tỉnh đã nhiều lần nhận hàng từ người của Vũ Thị Diệp đưa về nơi trọ đóng gói rồi đem đến dịch vụ chuyển phát nhanh của các nhà xe chuyển cho nhiều người khác nhau.

Ngày 16/10/2022, qua khám xét tại căn nhà thuê trên đường Lê Hồng Phong (TP Nha Trang), lực lượng Công an thu giữ 229 khẩu súng các loại, 6 viên đạn, 455 bình kim loại màu trắng, 6kg viên kim loại hình cầu màu trắng cùng nhiều tang vật khác.

Từ đầu năm 2022 đến ngày bị bắt 24/8/2022, thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh của các nhà xe, Vũ Thị Diệp đã chuyển cho Cao Văn Hoài, Võ Ngọc Trăm khoảng 400 khẩu súng các loại; khoảng 1.300 viên đạn cao su, đạn thể thao, khoảng 1.300 bình khí CO2. Sau đó, Hoài, Trăm đã trực tiếp bán khoảng 40 khẩu súng, bán theo đơn hàng của Diệp khoảng 190 khẩu súng, riêng đối với đạn cao su, đạn thể thao, bình khí CO2, Hoài không xác định rõ số lượng bán. Ngoài ra Hoài, Trăm có bán cho Dương Minh Tuấn khoảng 200 viên đạn cao su.

Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố các bị can Dương Minh Tuấn; Phan Văn Tính; Trần Ngọc Thuận; Lưu Tấn Đạt; Phạm Văn Giàu; Phương Hữu Nhân; Cao Văn Hoài; Võ Ngọc Trăm; Trần Văn Năng; Tăng Văn Tùng; Võ Văn Thương; Quách Hoàng Anh; Vũ Thị Diệp; Đặng Quốc Huân; Đặng Quốc Ánh; Đặng Văn Tỉnh; Trần Tấn Luân về tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng” để điều tra. Trong đó bắt tạm giam 15 bị can.

Dự kiến phiên toà xét xử đến hết ngày 11/8.

