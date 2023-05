Xem người dân đón nắng nóng để "làm một ngày ăn cả năm"

Làng nghề muối ở xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) đã có tuổi đời hơn 400 năm. Theo thống kê, toàn xã An Hòa có 113 ha diện tích sản xuất muối dinh dưỡng vi chất khoáng tự nhiên. Nơi đây, người dân đang làm muối theo phương pháp phơi cát thủ công nên muối mang hương vị đặc trưng, đặc biệt chỉ nơi này mới có.