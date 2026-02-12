Xúc động bữa cơm tất niên đặc biệt của những người lầm lỗi

Đây là năm thứ 3 phạm nhân, L.V.T. SN 2000, trú tại tỉnh Nghệ An ăn Tết ở trong tù. Với bản án 5 năm về tội Tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, T. phải xa gia đình trong thời gian dài. “Mặc dù, bố mẹ và người thân thỉnh thoảng vào thăm động viên nhưng Tết đến tôi buồn lắm. Những ngày này đáng ra tôi đang cùng bố mẹ gói bánh chưng, sắm sửa để đón năm mới. Vào trong này rồi mới thấm được cái giá mình phải trả cho hành vi phạm tội. Các cán bộ trại tạm giam tổ chức cho chúng tôi bữa cơm tất niên ấm cúng nên cũng vơi phần nào nỗi nhớ nhà”, phạm nhân T. chia sẻ.