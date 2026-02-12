Xúc động bữa cơm tất niên đặc biệt của những người lầm lỗi

Ngày 12/2, tức 25 tháng Chạp, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức bữa cơm tất niên dành tặng các phạm nhân đang thi hành án tại đây. Đây là hoạt động được triển khai hàng năm nhằm động viên các phạm nhân dịp Tết, đến Xuân về. Hiện, có 108 phạm nhân đang thi hành án tại trại tạm giam.
Bữa cơm tất niên dành cho các phạm nhân có đầy đủ: Bánh chưng, thịt hộp, dưa hành, gà luộc…
Tại bữa cơm tất niên, Thượng tá Chu Quang Thành, Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh gửi lời chúc Tết đến các phạm nhân. Giám thị Trại Tạm giam cho biết, hơn 10 năm nay, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An duy trì tổ chức bữa cơm tất niên sớm cho anh chị em phạm nhân. Bữa cơm là tấm lòng của cán bộ quản giáo, động viên phạm nhân khích lệ các anh chị phạm nhân nỗ lực trong rèn luyện, lao động, cải tạo, chấp hành nội quy phòng giam để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, sớm trở về với gia đình và xã hội.
Những lời chúc, những lời động viên của cán bộ trở thành động lực để phạm nhân cố gắng nhiều hơn trong quá trình cải tạo.
Trong không khí ấm cúng ấy, những người đã từng lầm lỡ, sa ngã trở nên gần gũi, thân thuộc với nhau hơn. Mọi người vừa ăn, vừa tâm sự những câu chuyện về gia đình, về người thân.
Giờ đây, có lẽ ở nơi đặc biệt này, các phạm nhân cảm thấy tiếc nuối sự tự do, bữa cơm gia đình ấm áp và những khoảnh khắc bình dị bị bỏ lỡ. Họ đang cùng nhau nỗ lực cải tạo tốt, nhận được ân xá của Nhà nước, sớm có cơ hội trở về với gia đình và làm lại cuộc đời.
Tại bữa cơm tất niên, một số phạm nhân đăng ký các tiết mục văn nghệ chào mừng năm mới. Bài hát “Xuân tha hương” của phạm nhân L.V.G. khiến nhiều phạm nhân xúc động.
Những bài hát về mẹ, về gia đình khiến cho nhiều phạm nhân nữ không kìm được nước mắt. Có lẽ trong giờ phút này họ mới thấm thía được cái giá cho hành vi phạm tội của mình.
Đây là năm thứ 3 phạm nhân, L.V.T. SN 2000, trú tại tỉnh Nghệ An ăn Tết ở trong tù. Với bản án 5 năm về tội Tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, T. phải xa gia đình trong thời gian dài. “Mặc dù, bố mẹ và người thân thỉnh thoảng vào thăm động viên nhưng Tết đến tôi buồn lắm. Những ngày này đáng ra tôi đang cùng bố mẹ gói bánh chưng, sắm sửa để đón năm mới. Vào trong này rồi mới thấm được cái giá mình phải trả cho hành vi phạm tội. Các cán bộ trại tạm giam tổ chức cho chúng tôi bữa cơm tất niên ấm cúng nên cũng vơi phần nào nỗi nhớ nhà”, phạm nhân T. chia sẻ.
Trong không khí đầm ấm bữa cơm tất niên, nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình đã tiếp thêm động lực cho phạm nhân yên tâm lao động, cải tạo để sớm trở về sum họp bên gia đình.
Tác giả: Hà Thị Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn