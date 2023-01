Xe VinFast VF 6, VF 7 nhận nhiều lời khen của truyền thông quốc tế tại CES 2023

Thiết kế tinh tế, tỉ mỉ

Bộ đôi xe điện của VinFast VF 6 và VF 7 là một trong những tâm điểm của CES 2023. Driving - trang tin nổi tiếng ngành ôtô của Canada bày tỏ sự ấn tượng với 2 mẫu xe điện của Việt Nam bởi thiết kế đẹp mắt và tinh tế do Torino Design (Ý) chắp bút. Theo Driving, các sản phẩm của VinFast tại CES 2023 vẫn tiếp tục thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Reviewer Brian Chow ấn tượng mạnh với mẫu VinFast VF 7.

Nói riêng về VF 7, Brian Chow, reviewer của kênh Everyday Reviews, bày tỏ ấn tượng đặc biệt với mẫu e-SUV cỡ C của VinFast. “VF 7 là mẫu xe tôi thích nhất thời điểm hiện tại, với thiết kế đậm chất công nghệ, hướng tới tương lai”, Brian Chow nói trong video clip đánh giá tại CES 2023.

Nội thất của hai mẫu xe điện cũng gây ấn tượng mạnh với giới truyền thông và người dùng thế giới. Trang tin Driving so sánh VF 6 và VF 7 với Tesla bởi xu hướng thiết kế tiên phong. Thay vì nhiều phím điều khiển như những mẫu xe truyền thống, mọi thông tin và chức năng trên VF 6 và VF 7 đều được tích hợp trong màn hình trung tâm lớn, lên tới 12,9 inch ở VF 6 Eco, VF 6 Plus và VF 7 Eco. Trong khi ấy, riêng VF 7 Plus được trang bị màn hình lên tới 15 inch.

Trang Driving của Canada đánh giá cao thiết kế nội ngoại thất và thông số của VF 6, VF 7.

Trải nghiệm thực tế VF 7 tại triển lãm, kênh review xe của Mỹ Motormount thừa nhận, mặc dù là mẫu crossover cỡ nhỏ nhưng không gian của VF 7 rất rộng rãi, đặc biệt là hàng ghế hành khách. Ngoài ra, nội thất của VF 7 được chăm chút tỉ mỉ từ chất liệu da cao cấp tới màn hình giải trí và trang bị công nghệ hướng tới người lái.

Xe điện Made in Vietnam sẽ chinh phục người dùng thế giới

Dành thời gian phân tích chuyên sâu về thông số của VF 6 và VF 7, tạp chí ô tô nổi tiếng của Mỹ Carbuzz chỉ ra hàng loạt thông số ấn tượng của hai mẫu xe thuần điện Made in Vietnam. Với VF 6, hai phiên bản VF 6 Eco và VF 6 Plus có công suất tối đa lần lượt là 174 hp và 201 hp, mô men xoắn cực đại là 250Nm và 310Nm. Với VF 7 Eco và VF 7 Plus, công suất tối đa của hai phiên bản lần lượt là 201 hp và 348 hp cùng mô men xoắn cực đại 310-500 Nm.

Carbuzz đưa tin chi tiết về các thông số của VF 6, VF 7 và nhận định hai mẫu xe mới của VinFast sẽ là đối thủ đáng gờm của các mẫu xe điện đang bán tại thị trường Mỹ.

Cả VF 6 và VF 7 theo Carbuzz đều được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ người lái nâng cao như hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ lái trên đường cao tốc, cảnh báo chệch làn…Đặc biệt, tạp chí nổi tiếng của Mỹ dành lời khen cho VinFast khi hãng xe Việt Nam dự kiến sẽ trang bị tính năng quan trọng giúp phát hiện và cảnh báo trẻ em bị để quên trên xe cho 2 mẫu xe VF 6 và VF 7.

Carbuzz thông tin thêm, ngay trong khuôn khổ CES 2023, VinFast và Vayyar Imaging đã công bố thỏa thuận hợp tác về việc tích hợp công nghệ radar trong cabin nhằm nhận dạng người ngồi trên mỗi ghế và kích hoạt báo động nếu có trẻ nhỏ bị bỏ quên trên xe.

Đánh giá tổng thể, chuyên trang uy tín về ô tô và công nghệ của châu Âu - Plugavel cho rằng, VF 6 và VF 7 hoàn toàn có thể đáp ứng thị hiếu của thị trường châu Âu. Plugavel nhận xét, đối thủ của VF 6 trên thị trường sẽ là những mẫu xe cao cấp như Jeep Avenger, Peugeot e-2008…Trong khi đó, cùng sân chơi với VF 7 sẽ là những cái tên như BMW iX1 hay Lexus UX 300e

Riêng với hai mẫu xe điện của VinFast, Plugavel nhận định, một trong những yếu tố có thể khiến VF 6 và VF 7 chinh phục người dùng châu Âu là chế độ bảo hành hấp dẫn, lên tới 10 năm (hoặc 200.000km).

Gian hàng của VinFast luôn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong các ngày diễn ra CES 2023.

Không chỉ người dùng châu Âu, sau khi được trải nghiệm VF 6 và VF 7 tại CES 203, nhà báo Jacob Ward của đài NBC (Mỹ) cũng tin tưởng, ô tô điện của Việt Nam sẽ chinh phục khách hàng xứ cờ hoa. Tại triển lãm năm nay, theo ông, nhà sản xuất Việt Nam đã mang tới Mỹ những mẫu xe sang trọng và chất lượng.

“Thế giới sẽ không chỉ biết tới ô tô của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc mà còn biết tới những chiếc xe của Việt Nam”, nhà báo Jacob Ward nói.

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: Báo VTC News