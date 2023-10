Xe Thành Bưởi gây tai nạn ở Đồng Nai: Hai anh em sinh viên nghèo bỗng hóa mồ côi

Khởi tố tài xế xe Thành Bưởi Ngày 2-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Hoàng Văn Tính (37 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bước đầu công an xác định, Tính điều khiển xe khách Thành Bưởi lưu thông trên Quốc lộ 20 hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng. Khi đến xã Phú Vinh (huyện Định Quán), Tính đã cho xe lấn trái và tông vào ô tô 16 chỗ do tài xế Nguyễn Văn Cảnh (ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển chở 9 hành khách lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả, tài xế Cảnh và 4 hành khách tử vong, 4 người khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do tài xế Tính điều khiển phương tiện vi phạm chạy quá tốc độ (69 km/giờ trong khi quy định 50 km/giờ) và lấn trái đường rồi va chạm với ô tô du lịch 16 chỗ ngồi. Thời điểm gây tai nạn, Tính đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe 3 tháng về hành vi điều khiển xe khách chạy quá tốc độ. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã xử phạt 8 trường hợp liên quan tài xế xe khách Thành Bưởi chạy quá tốc độ. Trước đó, tháng 7 vừa qua, tài xế xe Thành Bưởi cũng vượt ẩu trên Quốc lộ 20 đi qua huyện Thống Nhất làm 2 anh em ruột tử vong. Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết sẽ mở rộng điều tra, xác định rõ trách nhiệm của chủ xe Thành Bưởi và những người liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng trên. Ng.Tuấn