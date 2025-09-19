Thời gian:
Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ

Tai nạn làm cô giáo văng khỏi phương tiện hơn 6m, gây chấn thương nặng và tử vong tại chỗ

Tối 18-9, Công an xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi cô giáo tử vong do tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn chết người

Nạn nhân được xác định bà T.T.H.Y (54 tuổi; ngụ phường Tân An, tỉnh Tây Ninh), là giáo viên tại một trường trung học phổ thông ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 50 cùng ngày, một chiếc xe tải mang biển số TP HCM (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông trên đường ở xã Đức Hòa lúc trời mưa thì xảy ra va chạm với xe máy do cô Y. điều khiển.

Vụ tai nạn làm cô Y. văng khỏi phương tiện hơn 6m, gây chấn thương nặng nên tử vong tại chỗ.

