Clip ghi lại khung cảnh đáng sợ trong buồng lái khi đoàn tàu đâm thẳng xe tải đỗ ngang đường, lật nghiêng tại Hà Tĩnh

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video được cho là ghi lại hình ảnh bên trong buồng lái của chuyến tàu HH62 gặp sự cố sáng 1/3 tại Hà Tĩnh.

Theo đoạn video ghi lại, có thể thấy khi hai người lái tàu đang trong buồng lái, bất ngờ phát hiện ra chiếc xe tải chắn ngang đường ray. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra quá bất ngờ nên không thể kịp thời điều chỉnh tàu dừng lại. Cú va chạm mạnh khiến đầu tàu bị lật nghiêng, người lái tàu bên trong không khỏi hoảng hốt trước những gì đang diễn ra.



Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Đức Liên, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, vụ việc vừa xảy ra trên cung đường sắt tại ga Hòa Duyệt, thuộc địa phận thôn Liên Hòa.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 sáng nay, một chiếc xe tải đi qua đường ngang dân sinh trên địa bàn xã Đức Liên. Khi đến đoạn giao với đường ray tàu hỏa tại thôn Liên Hoà, xe tải gặp sự cố hư hỏng máy.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Thấy vậy, nam tài xế vội mở cửa xe, rời khỏi cabin. Đúng lúc này, tàu chở hàng SH62 di chuyển hướng Nam - Bắc đi tới và va chạm với xe tải.

Vụ việc khiến người lái tàu hàng bị thương; 1 đầu máy, 3 toa hàng và nhiều mét đường ray bị trật khỏi nền.

Vụ tai nạn cũng khiến người lái tàu hỏa bị thương nhẹ, giao thông đường sắt Bắc - Nam bị tê liệt.

