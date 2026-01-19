Xe tải lật ngang giữa đường

Sáng 19/1, Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) mới xử lý xong hiện trường vụ lật xe tải trên đường Phan Văn Khải, xã Củ Chi.

Trước đó, hơn 4h sáng cùng ngày, xe tải mang biển số TP.HCM lưu thông trên đường Phan Văn Khải theo hướng từ TP.HCM đi Tây Ninh.

Khi xe qua cầu An Hạ khoảng 100 mét, phương tiện gặp sự cố, lật ngang đường.

Tại hiện trường, chiếc xe tải nằm chắn gần như toàn bộ diện tích làn đường dành cho ô tô, hư hỏng nặng, phần thùng xe móp méo và kính chắn gió vỡ.

May mắn tài xế bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ảnh hưởng vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn. Các phương tiện di chuyển chậm rãi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng Trạm CSGT Tây Bắc nhanh chóng có mặt điều tiết, phân luồng giao thông và phối hợp giải quyết hiện trường.

Đến hơn 7h cùng ngày, một xe cứu hộ chuyên dụng đã được huy động đến hiện trường để cẩu kéo phương tiện gặp nạn đi nơi khác.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Kim Sáng

Nguồn tin: congly.vn